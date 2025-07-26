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罷免開票結果／基隆罷免林沛祥案未通過 罷團：尊重人民選擇

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆罷免林沛祥案沒有通過，基隆絕沛：尊重人民選擇。記者游明煌／翻攝
基隆罷免林沛祥案沒有通過，基隆絕沛：尊重人民選擇。記者游明煌／翻攝

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基隆國民黨立委林沛祥罷免案投票結果，不同意9萬6296票，超過同意6萬5143票多達3萬1151票，罷免案未通過。「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，對於人民的選擇，充分尊重與接受，民主沒有一步到位的奇蹟，只有一步一步的累積。

「基隆絕沛」今天下午在光一路設開票總部，民進黨市議員張之豪、鄭文婷、陳宜、許睿慈，及去年罷免謝國樑的「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安等到場，在開票結果差距拉到2萬多票時，提前宣布敗選，大家也一起鞠躬向市民致謝。

陳青逸說，對於人民的選擇，充分尊重與接受，民主沒有一步到位的奇蹟，只有一步一步的累積。鄭文婷說，謝謝市民的支持，感謝大家投下的同意票，會繼續為市政來努力。

基隆罷免林沛祥案沒有通過，基隆絕沛：尊重人民選擇。記者游明煌／翻攝
基隆罷免林沛祥案沒有通過，基隆絕沛：尊重人民選擇。記者游明煌／翻攝

罷免 基隆 林沛祥 張之豪 國民黨 民進黨 謝國樑

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