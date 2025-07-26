罷免開票結果／大罷免失利院際衝突恐持續 政院喊話朝野共同守護憲法

首波立委罷免投票落幕，24席國民黨立委罷免案、遭停職的新竹市長罷免案全遭否決，未來行政立法僵局恐持續。行政院發言人李慧芝指出，這是憲法賦予國人的參政權再一次實踐，台灣的民主歷程也因為公民的參與而有了新的紀錄。

李慧芝表示，行政院依照憲法規定對立法院負責，作為憲政機關，行政院的責任就是守護憲法，也希望朝野政黨不分立場，一起守護民主自由的憲政體制。

李慧芝提到，今天雖然各地有傳出零星違規事件，不過整體選務工作仍然都能順利進行，謝謝負責選務工作的中選會、各地選委會的選務人員及維護現場秩序的警察同仁。