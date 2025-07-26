罷免開票結果／竹市雙罷「投票率近6成」 高虹安、鄭正鈐安全過關
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新竹市面臨全國唯一市長與立委雙罷，選情激烈，今天晚間中選會宣布新竹市356個投開票所都已經完成計票，高虹安和鄭正鈐的不同意票，分別拿下12萬4360票、11萬9305票，總投票率近6成。
新竹市長選舉人口為36萬311人，罷免案通過門檻需9萬78張同意票，今開票結果出爐，高虹安同意罷免票數為8萬6291票，不同意票為12萬4360票，總投票率為58.84%。
新竹市立委投票人數35萬7063人，罷免案通過門檻需8萬9266張同意票，今開票結果出爐，鄭正鈐同意罷免票數為8萬9970票，不同意票為11萬9305票，總投票率為59.00%。
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