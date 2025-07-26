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726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

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罷免開票結果／竹市雙罷「投票率近6成」 高虹安、鄭正鈐安全過關

聯合報／ 記者胡蓬生郭政芬／新竹即時報導
媒體問及，高虹安(右)得到不同意票比當時當選市長的9萬8121票還高票是否感到意外？高虹安表示，感謝市民用不同意罷免肯定市府施政。記者黃羿馨／攝影
媒體問及，高虹安(右)得到不同意票比當時當選市長的9萬8121票還高票是否感到意外？高虹安表示，感謝市民用不同意罷免肯定市府施政。記者黃羿馨／攝影

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新竹市面臨全國唯一市長與立委雙罷，選情激烈，今天晚間中選會宣布新竹市356個投開票所都已經完成計票，高虹安鄭正鈐的不同意票，分別拿下12萬4360票、11萬9305票，總投票率近6成。

新竹市長選舉人口為36萬311人，罷免案通過門檻需9萬78張同意票，今開票結果出爐，高虹安同意罷免票數為8萬6291票，不同意票為12萬4360票，總投票率為58.84%。

新竹市立委投票人數35萬7063人，罷免案通過門檻需8萬9266張同意票，今開票結果出爐，鄭正鈐同意罷免票數為8萬9970票，不同意票為11萬9305票，總投票率為59.00%。

新竹市面臨全國唯一市長與立委雙罷，選情激烈，今天晚間中選會宣布新竹市356個投開票所都已經完成計票。圖／擷取自中選會
新竹市面臨全國唯一市長與立委雙罷，選情激烈，今天晚間中選會宣布新竹市356個投開票所都已經完成計票。圖／擷取自中選會

罷免 鄭正鈐 高虹安 中選會

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