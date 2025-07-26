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726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票落幕！外媒：選民偏好權力平衡 民進黨不能只賣「芒果乾」

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罷免開票結果／綠營大罷免失算 中選會公告投票結果「0人被罷免」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣首次大規模的大罷免投票，下午四點投票時間一到開始開票作業，約莫9時許開票結束。記者黃義書／攝影
台灣首次大規模的大罷免投票，下午四點投票時間一到開始開票作業，約莫9時許開票結束。記者黃義書／攝影

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今是首波立委罷免投票日，各地投開票所都湧現人潮，中選會晚間9時許公布開票結果，整體平均投票率破五成，24席立委罷免案、1席新竹市長罷免案投票人數、投票率、同意票數、不同意票數、同意票占原選區投票人總數比率全出爐。

根據中選會公告，首波名單包括24名國民黨立委傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福；及遭停職的新竹市長高虹安罷免案。

丁學忠罷免結果率先出爐，投票人數共135470人，投票率49.87%，同意票數57331，不同意票數77164，同意票占原選區投票人總數比率21.10％。

傅崐萁罷免投票結果，投票人數共115006人，投票率60.10%，同意票數48969，不同意票數65300，同意票占原選區投票人總數比率25.59％。

林沛祥罷免投票結果，投票人數共162263人，投票率53.38%，同意票數65143，不同意票數96294，同意票占原選區投票人總數比率21.43％。

黃建賓罷免投票結果，投票人數共56258人，投票率49.62%，同意票數21123，不同意票數34889，同意票占原選區投票人總數比率18.63％。

王鴻薇罷免投票結果，投票人數共163452人，投票率59.59%，同意票數76463，不同意票數86311，同意票占原選區投票人總數比率27.87％。

李彥秀罷免投票結果，投票人數共184454人，投票率59.14%，同意票數78560，不同意票數105169，同意票占原選區投票人總數比率25.19％。

羅智強罷免投票結果，投票人數共132103人，投票率57.69%，同意票數56726，不同意票數74808，同意票占原選區投票人總數比率24.77％。

徐巧芯罷免投票結果，投票人數共138630人，投票率59.98%，同意票數62633，不同意票數75401，同意票占原選區投票人總數比率27.10％。

賴士葆罷免投票結果，投票人數共143489人，投票率58.63%，同意票數55958，不同意票數86907，同意票占原選區投票人總數比率22.86％。

牛煦庭罷免投票結果，投票人數共194359人，投票率54.89%，同意票數86734，不同意票數106637，同意票占原選區投票人總數比率24.50％。

涂權吉罷免投票結果，投票人數共172665人，投票率54.57%，同意票數70310，不同意票數101419，同意票占原選區投票人總數比率22.22％。

魯明哲罷免投票結果，投票人數共172395人，投票率55.79%，同意票數66301，不同意票數105323，同意票占原選區投票人總數比率21.46％。

萬美玲罷免投票結果，投票人數共170995人，投票率55.76%，同意票數72626，不同意票數97544，同意票占原選區投票人總數比率23.68％。

呂玉玲罷免投票結果，投票人數共158627人，投票率56.11%，同意票數59828，不同意票數97970，同意票占原選區投票人總數比率21.16％。

邱若華罷免投票結果，投票人數共154607人，投票率54.24%，同意票數61635，不同意票數92049，同意票占原選區投票人總數比率21.62％。

廖偉翔罷免投票結果，投票人數共191337人，投票率56.66%，同意票數83812，不同意票數106534，同意票占原選區投票人總數比率24.82％。

黃健豪罷免投票結果，投票人數共209430人，投票率55.95%，同意票數88914，不同意票數119540，同意票占原選區投票人總數比率23.75％。

羅廷瑋罷免投票結果，投票人數共161305人，投票率58.14%，同意票數74012，不同意票數86422，同意票占原選區投票人總數比率26.68％。

洪孟楷罷免投票結果，投票人數共217546人，投票率53.71%，同意票數94808，不同意票數121592，同意票占原選區投票人總數比率22.41％。

葉元之罷免投票結果，投票人數共130961人，投票率56.68%，同意票數63357，不同意票數66917，同意票占原選區投票人總數比率27.42％。

張智倫罷免投票結果，投票人數共163480人，投票率56.71%，同意票數67131，不同意票數95319，同意票占原選區投票人總數比率23.29％。

林德福罷免投票結果，投票人數共136061人，投票率57.32%，同意票數51484，不同意票數83862，同意票占原選區投票人總數比率21.69％。

廖先翔罷免投票結果，投票人數共140456人，投票率52.75%，同意票數60944，不同意票數78798，同意票占原選區投票人總數比率22.89％。

鄭正鈐罷免投票結果，投票人數共210685人，投票率59.00%，同意票89970、不同意票119305，同意票占原選區投票人總數比率25.20％。

高虹安罷免投票結果，投票人數共212025人，投票率58.84%，同意票86291、不同意票124360，同意票占原選區投票人總數比率23.95％。

回顧過去市長與立委通過的罷免案，2020年前國民黨高雄市長韓國瑜罷免案投票率為42.14%，其中同意票數為93萬9090票，不同意票數為2萬5051票。2021年前民進黨立委陳柏惟罷免案投票率為51.72%，同意票為7萬7899票，不同意票為7萬3433票。

中選會晚間9時許公布開票結果，整體平均投票率破五成。記者張曼蘋／攝影
中選會晚間9時許公布開票結果，整體平均投票率破五成。記者張曼蘋／攝影

罷免 中選會

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