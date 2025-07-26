罷免開票結果／國民黨守住24席立委 蔣萬安呼籲執政黨誠心反思

726大罷免開票結果，國民黨成功守住24席立委，台北市長蔣萬安在開票結束後前往國民黨台北市黨部，與五位立委共同召開記者會，感謝選民支持，同時也呼籲執政黨面對人民投票結果，誠心反思。

蔣萬安表示，今天這場投票，也讓大家看見，在台灣理念分歧，我們可以辯論；意見不同，我們可以對話；民主的桌子不會輕易翻覆，人民的眼睛會分辨標籤的真假。

蔣萬安說，今天所有守住席次的委員們，都必須謙卑傾聽，真心理解不同聲音，為打造更好的台北，更好的台灣而努力。今天在這裡沒有勝利者，只有更大的責任。

蔣萬安表示，我們無法控制外面的風雨，但我們可以同舟共濟，我們不能分裂，必須攜手面對接下來許多艱困的挑戰，不論是能源政策、關稅變局還是地緣政治，我們不能內耗，必須做好準備，正視迎面而來的灰犀牛。

蔣萬安說，今天過後，衷心希望台灣的社會可以一步步彌合傷口，回到初衷，成為美麗、善良、團結的台灣，他也衷心期盼朝野政黨都能夠直接面對人民，能夠透過今天投票的結果誠心的反思，攜手面對接下來的許多的困難、挑戰，為我們深愛的台灣、深愛的中華民國而努力。