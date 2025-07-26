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726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票落幕！外媒：選民偏好權力平衡 民進黨不能只賣「芒果乾」

罷免開票結果／國民黨守住24席立委 蔣萬安呼籲執政黨誠心反思

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
罷免投票開票結果，國民黨24席立委全部順利過關，選情一度告急的台北市五席立委在開票告一段落後，由台北市長蔣萬安（右三）與國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（中）帶領，一同在黨部召開記者會，向支持者表達感謝之意。記者杜建重／攝影
罷免投票開票結果，國民黨24席立委全部順利過關，選情一度告急的台北市五席立委在開票告一段落後，由台北市長蔣萬安（右三）與國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（中）帶領，一同在黨部召開記者會，向支持者表達感謝之意。記者杜建重／攝影

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726大罷免開票結果，國民黨成功守住24席立委，台北市長蔣萬安在開票結束後前往國民黨台北市黨部，與五位立委共同召開記者會，感謝選民支持，同時也呼籲執政黨面對人民投票結果，誠心反思。

蔣萬安表示，今天這場投票，也讓大家看見，在台灣理念分歧，我們可以辯論；意見不同，我們可以對話；民主的桌子不會輕易翻覆，人民的眼睛會分辨標籤的真假。

蔣萬安說，今天所有守住席次的委員們，都必須謙卑傾聽，真心理解不同聲音，為打造更好的台北，更好的台灣而努力。今天在這裡沒有勝利者，只有更大的責任。

蔣萬安表示，我們無法控制外面的風雨，但我們可以同舟共濟，我們不能分裂，必須攜手面對接下來許多艱困的挑戰，不論是能源政策、關稅變局還是地緣政治，我們不能內耗，必須做好準備，正視迎面而來的灰犀牛。

蔣萬安說，今天過後，衷心希望台灣的社會可以一步步彌合傷口，回到初衷，成為美麗、善良、團結的台灣，他也衷心期盼朝野政黨都能夠直接面對人民，能夠透過今天投票的結果誠心的反思，攜手面對接下來的許多的困難、挑戰，為我們深愛的台灣、深愛的中華民國而努力。

罷免投票開票結果，選情一度告急的台北市立委徐巧芯在開票告一段落後，於台北市黨部發表感言，振臂高呼感謝選民支持。記者杜建重／攝影
罷免投票開票結果，選情一度告急的台北市立委徐巧芯在開票告一段落後，於台北市黨部發表感言，振臂高呼感謝選民支持。記者杜建重／攝影
罷免投票開票結果，國民黨立委李彥秀來到台北市黨部，滿臉笑容面對媒體提問，勝選欣喜之情溢於言表。記者杜建重／攝影
罷免投票開票結果，國民黨立委李彥秀來到台北市黨部，滿臉笑容面對媒體提問，勝選欣喜之情溢於言表。記者杜建重／攝影
罷免投票開票結果，國民黨24席立委全部順利過關，選情一度告急的台北市立委王鴻薇在開票告一段落後，於台北市黨部發表勝選感言，王鴻薇談到黃呂錦茹時，數度哽咽，眼眶泛著淚水。記者杜建重／攝影
罷免投票開票結果，國民黨24席立委全部順利過關，選情一度告急的台北市立委王鴻薇在開票告一段落後，於台北市黨部發表勝選感言，王鴻薇談到黃呂錦茹時，數度哽咽，眼眶泛著淚水。記者杜建重／攝影

罷免 蔣萬安 國民黨

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