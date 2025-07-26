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726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

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罷免開票結果／「藍白合作初步成功」 新竹白營：下屆布局將有共識

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影

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新竹市長高虹安國民黨籍立委鄭正鈐雙雙挺過罷免民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，民進黨立院黨團總召柯建銘始料未及，他最不願見到的「在野合作」，走出國會後也在地方實際運作，罷免結果正說明在野第一階段合作已初步成功。

被地方政壇稱為「藍白合」推手的李國璋表示，這次結果充分說明，民眾還是希望穩定社會，民進黨立院黨團總召柯建銘始料未及，他最不願見到的「在野合作」，如今不僅在立法院內形成默契，走出國會後也在地方實際運作，不只是新竹市，全台都被迫提前進入磨合階段，而這場罷免案的結果，正說明在野第一階段合作已初步成功。

李國璋說，新竹市本來府會就和諧，國民黨和民眾黨還有新聯線黨團的合作一直都保持穩定，這次結果也再一次確認，如果高虹安二審官司也順利的話，藍白就會確立共識的市長候選人。

至於立委，李國璋說，由於牽扯2028總統候選人，變數較多，還有民眾黨前主席柯文哲的人身自由是否獲得清白，加上國民黨本身總統候選人的意願，但至少在大罷免大失敗後，不只2026能落實藍白合作，彼此有意願、有爭議選區也將協調達到一致結果。

李國璋說，竹市國民黨支持者守護高虹安讓她罷免案不通過，民眾黨也要投桃報李，在立委選舉上也應尊重大家默契和承諾，民眾黨不會再推出立委候選人。至於外傳柯文哲胞妹柯美蘭醫師要參選，她並沒有這樣意思，未來也會落實承諾。

時代力量新竹市議會黨團總召林彥甫表示，新竹市長罷免案已告一段落，市政理當回歸穩定運作。這次罷免雖未通過，但仍有超過6萬名的市民投下同意票，顯示市府施政仍有相當多需要檢討與改進之處，這是不容忽視的警訊。

林彥甫說，時代力量黨團將持續秉持專業、理性、嚴格監督的原則，要求市府正視民意、回應市政問題。特別是未來財政收支劃分法修法通過後，新竹市的財政資源將大幅增加，黨團會全力把關，確保每一分納稅人的辛苦錢都能用在刀口上、用在市民真正需要的地方。

此外，市府目前各局處人力明顯不足，也嚴重影響市政執行效能。黨團呼籲市府儘速補齊空缺，並向中央爭取修法與人力補充，確保各項建設與施政計畫能順利推動，提升市民的生活品質。

新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，今開票結果出爐，鄭正鈐於傍晚5點50分自行宣布罷免案未通過。記者王駿杰／攝影
今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免，今開票結果出爐，鄭正鈐於傍晚5點50分自行宣布罷免案未通過。記者王駿杰／攝影
被地方政壇稱為「藍白合」推手的李國璋表示，民進黨立院黨團總召柯建銘始料未及，他最不願見到的「在野合作」，走出國會後也在地方實際運作，罷免的結果正說明了在野第一階段合作已初步成功。記者黃羿馨／攝影
被地方政壇稱為「藍白合」推手的李國璋表示，民進黨立院黨團總召柯建銘始料未及，他最不願見到的「在野合作」，走出國會後也在地方實際運作，罷免的結果正說明了在野第一階段合作已初步成功。記者黃羿馨／攝影

罷免 民眾黨 國民黨 高虹安 柯建銘 民進黨 柯文哲 鄭正鈐

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