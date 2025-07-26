罷免開票結果／「藍白合作初步成功」 新竹白營：下屆布局將有共識

新竹市長高虹安、國民黨籍立委鄭正鈐雙雙挺過罷免，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，民進黨立院黨團總召柯建銘始料未及，他最不願見到的「在野合作」，走出國會後也在地方實際運作，罷免結果正說明在野第一階段合作已初步成功。

被地方政壇稱為「藍白合」推手的李國璋表示，這次結果充分說明，民眾還是希望穩定社會，民進黨立院黨團總召柯建銘始料未及，他最不願見到的「在野合作」，如今不僅在立法院內形成默契，走出國會後也在地方實際運作，不只是新竹市，全台都被迫提前進入磨合階段，而這場罷免案的結果，正說明在野第一階段合作已初步成功。

李國璋說，新竹市本來府會就和諧，國民黨和民眾黨還有新聯線黨團的合作一直都保持穩定，這次結果也再一次確認，如果高虹安二審官司也順利的話，藍白就會確立共識的市長候選人。

至於立委，李國璋說，由於牽扯2028總統候選人，變數較多，還有民眾黨前主席柯文哲的人身自由是否獲得清白，加上國民黨本身總統候選人的意願，但至少在大罷免大失敗後，不只2026能落實藍白合作，彼此有意願、有爭議選區也將協調達到一致結果。

李國璋說，竹市國民黨支持者守護高虹安讓她罷免案不通過，民眾黨也要投桃報李，在立委選舉上也應尊重大家默契和承諾，民眾黨不會再推出立委候選人。至於外傳柯文哲胞妹柯美蘭醫師要參選，她並沒有這樣意思，未來也會落實承諾。

時代力量新竹市議會黨團總召林彥甫表示，新竹市長罷免案已告一段落，市政理當回歸穩定運作。這次罷免雖未通過，但仍有超過6萬名的市民投下同意票，顯示市府施政仍有相當多需要檢討與改進之處，這是不容忽視的警訊。

林彥甫說，時代力量黨團將持續秉持專業、理性、嚴格監督的原則，要求市府正視民意、回應市政問題。特別是未來財政收支劃分法修法通過後，新竹市的財政資源將大幅增加，黨團會全力把關，確保每一分納稅人的辛苦錢都能用在刀口上、用在市民真正需要的地方。