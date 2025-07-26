罷免開票結果／批卓揆「內閣應總辭」 賴士葆：覆議案沒過就該下台了

第一波大罷免投票結果出爐，罷免案全數不通過，外界關注內閣是否應改組？國民黨立委賴士葆表示「行政院長卓榮泰可以下台了」，沒看過提出這麼多次覆議的閣揆，其實過去修憲前，覆議案沒過就是要下台，尤其看到近期閣員眾多失言，內閣應該要總辭。

外界在今投票結果尚未出爐前，就關切內閣是否可能改組？行政院長卓榮泰表示，各個部會近期都提出相當多政策，國家的政務也會持續往前走，今天則是人民行使自己的權利。第一波大罷免投票結果稍早出爐，相關話題再引發關注。

「卓榮泰可以下台了。」賴士葆批評，卓榮泰一路以來都跟立法院對幹，而民意就是站在立法院這邊，大法官又都是提自己人。他感嘆，既然卓榮泰不接受立法院決議，繼續在任也難過。

賴士葆指出，卓榮泰是所有閣揆裡面提覆議案次數最多的，但其實要提覆議是很大的事情，因為這是百分百民意通過的案子，若不接受而提覆議，又被立法院否決，就應該要下台，不然就接受；事實上，過去修憲前，行政院長若提覆議，沒有通過就是要下台，是後來修憲修掉的。

賴士葆提到，其實國際情況也是這樣，像現在日本執政黨也成為少數；行政立法間就是要彼此制衡，「民主靠制衡，制衡靠黨外」，這是過去民進黨在黨外時期主張的，那現在「制衡靠在野」，就應該尊重立法院。真要改變席次，要等改選再來拚，搞大罷免根本國際級大笑話，只是製造社會對立。

賴士葆表示，內閣就是應該總辭，看看近期水災情況，經濟部長郭智輝竟然說救災一百分，環境部長也說光電板無毒，整個內閣都有問題，應該要總辭換一批；再者，賴清德總統如今被民眾投下不信任票，卓榮泰還好意思繼續做？