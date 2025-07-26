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罷免開票結果／侯友宜：千錘百鍊不為去雜質 而是鍛造共存價值

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立委罷免案結果出爐，晚間新北市長侯友宜（中）帶領六位黨籍立委開記者會，並鞠躬向選民道謝。記者葉信菉／攝影
立委罷免案結果出爐，晚間新北市長侯友宜（中）帶領六位黨籍立委開記者會，並鞠躬向選民道謝。記者葉信菉／攝影

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罷免結果出爐，全部不通過。新北市長侯友宜稍早在臉書表示，「我們有了繼續努力的底氣，但撕裂的社會怎麼修補？誰來修補？」千錘百鍊不為去除雜質，而是鍛造共存的價值。不需要抹去不同的聲音，多元的節奏，得以共鳴和諧的旋律。

侯友宜說，我們國家的美好，是走在街道，看見落日餘暉、巷口花開，可以拿出手機輕鬆拍照打卡，把感動分享給親友。

侯指出，我們國家的自由，是每一個人都可以在社群平台，用自己的語言、用自己的方式，說出對這個社會的關心與盼望。

侯更說，我們國家的民主，是經歷激烈選舉，不陷入仇恨，而是攜手前進，為建設努力、為全民服務。

侯友宜說，撥開意識形態的濃霧，直視民眾真正的需要；走出衝突對立的迴圈，還給社會平靜與安穩。讓政治回歸理性，讓人民回歸生活。

「我們意見不齊、步伐不一，並非彼此為敵，而是因為我們在乎，在乎這片我們稱為『家』的土地。」

罷免 侯友宜

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