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罷免開票結果／新竹罷免未過 雙罷發言人林志潔：罷免是護國戰爭的開始

聯合報／ 記者許正宏郭政芬／新竹即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘與雙罷發言人林志潔、領銜人戴振博和民進黨議員們在黨部鞠躬。記者許正宏／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘與雙罷發言人林志潔、領銜人戴振博和民進黨議員們在黨部鞠躬。記者許正宏／攝影

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新竹市面臨全國唯一市長與立委雙罷，選前攻防激烈，今天下午開票也相當激烈，晚間雙罷結果揭曉，雙案未達同意票門檻，罷免行動不通過。雙罷發言人林志潔表示，這次罷免的行動是護國戰爭的開始，新竹是艱困選區，能夠在一、二階有這麼多人願意站在身旁，這是公民朋友與新竹全體一起努力才有的成果，這只是開始，護國的戰爭不能停。

林志潔與雙罷領銜人戴振博今天晚間向支持者鞠躬，感謝這段時間志工朋友、議員們等協助，感謝一路的幫忙與支持，林志潔表示，透過這次行動，讓更多人了解到中共對台灣的滲透有非常多種的方式，包含從國會作為灘頭堡，從立法與政策上來毀台、亂台，如果沒有這次罷免行動，非常多人無法覺醒。

林志潔呼籲，希望民眾不要因為罷免結果不如預期而灰心喪志，尤其新竹是艱困選區，能夠在一、二階有這麼多人願意站在身旁，這是公民朋友與新竹全體一起努力才有的成果，這只是開始，護國的戰爭不能停。

林志潔說，只要是生在台灣、長在台灣的人，這是我們的國家，我們要守護民主，罷免行動只是守護民主、護國戰爭的第一步，不會因為這個結果就被打敗，繼續加油。

林志潔表示，一開始在推動罷免就不認為是簡單的事情，以竹市來看，選民結構藍綠比為六比四，當今天罷免只剩同意與不同意兩種選項，自然就會回應到選民結構，這無關乎高虹安施政滿意度都是全國連續吊車尾，一但回歸到投票，就會回到選民結構，這就是艱困選區的意義，相信經過不斷的努力，新竹有天會改變。

雙罷發言人林志潔表示，罷免的行動是護國戰爭的開始。記者郭政芬／攝影
雙罷發言人林志潔表示，罷免的行動是護國戰爭的開始。記者郭政芬／攝影

罷免 林志潔

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