罷免開票結果／不同意票破12萬超過當選市長 高虹安：盼遵守民主精神

新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，根據中選會宣布，新竹市356個投開票所都已經完成計票，高虹安同意票為8萬6291票、不同意票為12萬4360票。媒體問及，高虹安得到不同意票比當時當選市長的9萬8121票還高票是否感到意外？高虹安表示，感謝市民用不同意罷免肯定市府施政。

高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過，支持者氣勢高昂大喊「反惡罷大成功」、「安心科技城，幸福真永遠」，並燃放鞭炮歡慶。媒體問及，高虹安得到不同意票比當時當選市長的9萬8121票還高票是否感到意外？

高虹安回應，這次罷免她當成是重新與市民對話，她也花了一些時間，整理她這2年多來政見兌現的情形，她也在選舉公報答辯書用了整整9千多字來敘述市府所做的事，很高興看到超過12萬朋友支持，即便有再多紛紛擾擾、仇恨、貼標籤、對立，但很感謝大家用不同意罷免肯定市府施政。

媒體也提問，對於這次大罷免國民黨24立委與自己都不通過有何看法？高虹安說，這次的罷免很特別，全台灣只有她一個市長罷免案。每一次在中選會公告都是立法委員罷免案與新竹市長高虹安，她有一種感覺，好像跟那些立法委員「We are a team」，大家一起在打這場反罷免的選舉。

高虹安說，她剛剛看到結果其實非常的高興，也為這些認真問政的立法委員感到開心，這一波被罷免的立法委員當中，其實有非常多都是她過去在立法院的同事，或是深交的好朋友，相信他們絕大多數都是非常、非常認真的委員，但卻要被迫來面對這一場非常不公平的罷免的選舉。

高虹安也說，這次的罷免勞民傷財，全國上下花了10幾億費用，讓大家陷入社會的仇恨跟對立，希望未來在罷免的發起上，不管雙方都應該好好思考一下。

至於對罷免方，她想說希望大家都能夠遵守民主的精神，一起放下這段時間的仇恨跟對立，一起重新修復這一座城市，一起為這座城市還有大家的生活繼續努力打拚，不要因為選舉而造成裂痕，相信這是所有人都不樂見的。

既然罷免方都一直強調「罷免是愛」，那就請大家在選舉過後都真正好好的用心來愛這一座城市、愛新竹市，而愛護新竹市的方法，就是放下仇恨、放下對立，回復正常的生活。