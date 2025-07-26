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726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票落幕！外媒：選民偏好權力平衡 民進黨不能只賣「芒果乾」

罷免開票結果／ 24藍委全過關 鈕則勳點名賴總統：若不改鬥爭不利選舉

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

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罷免結果揭曉，文化大學廣告系教授鈕則勳指出，這一次罷免結果，大罷免「大破功」，24席藍營立委全部安全過關，凸顯多數民意對鬥爭、割裂式的大罷免極端反感，也等於是對頼總統投下了「不信任票」；賴總統若仍不修改已被民意反對的鬥爭路徑，將會對8月23日第二波的罷免投票、明年的地方選舉及2028年的總統大選產生不利的骨牌效應。

鈕則勳認為，廣大民意的壓力會迫使賴總統在治理模式上進行調整，第一是其對內鬥爭在野的戰略勢必得調整，可能藉由改換內閣的方式進行一定程度的妥協。

第二，對外鬥爭中國大陸的路線或也得微調，畢竟這次罷免失敗等於「抗中」戰略與「反共牌」踢到鐵板，若仍動輒抹紅與貼標，或只有邊際效益遞減。

鈕則勳強調，最新民意已經凸顯出多數民眾仍會理性判斷政治人物的言行作為，一味地進行意識形態操作，而沒有政績作加持，不僅會把板塊越做越小，更會自損格局，黨政高層真的不要把民眾當作「塑膠」。

罷免 賴清德

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