罷免開票結果／高虹安挺過罷免 續拚新竹市長連任？黃國昌回應了

首波大罷免投票落幕，新竹市長高虹安未通過，民眾黨主席黃國昌表示，此次投票率創下罷免案新高，希望賴政府靜下心虛心檢討，特別是不要把檢調當成鷹犬，進而對在野黨進行政治追殺，台灣人民需要執政團隊好好做事，而非透過鬥爭、仇恨與對立阻礙國家進步。

媒體詢問，高虹安本次挺過罷免案，是否支持其競選連任，未來再邀請加入民眾黨？黃國昌則說，現在最重要的事情是修復社會裂痕，並且讓當今的執政團隊認錯，「此時此刻遙想未來的選舉，不是一個適當的時刻。」

民眾黨晚間舉行記者會，民眾黨秘書長周榆修表示，在反惡罷的過程當中，沒有任何人是贏家，呼籲賴清德總統放下繼續推動罷免的執念，從現在開始，真心為這塊土地多做些實事，尤其是即將面臨美國關稅等各方面挑戰。

黃國昌則哽咽地說，2024年總統大選，民眾黨前主席柯文哲落敗，選後並未產生任何仇恨與芥蒂，反而持續為國家與人民著想，同時也始終對外張開雙臂，沒想到如此一位在野黨領袖，竟然會成為賴總統的眼中釘，迄今仍被羈押禁見在台北看守所。

黃國昌說，儘管無法跟柯文哲交換意見，「但是以我的認識與了解，此時此刻他關心的不是官司，而是台灣社會撕裂成這樣，要怎麼繼續往前走。」

黃國昌表示，希望賴政府冷靜下來虛心檢討，特別是不要再濫用司法檢調，更不要把檢察官當成鷹犬跟工具，對於在野黨與異議者進行追殺。

黃國昌指出，本次投票率創下歷史新高，其中新竹市更高達五成七，幾乎已經逼近一般地方選舉，「今天的投票結果清楚告訴民進黨政府，不要再繼續散播謠言、製造仇恨，更不要在自己的同胞裡面找敵人」，人民需要執政團隊捲起衣袖好好做事，而不是透過鬥爭、仇恨與對立的方式阻礙國家進度，忘掉眼前真正該面對的挑戰。

黃國昌也說，面對賴政府想要走回專制獨裁的老路，民眾黨與支持者絕對不會袖手旁觀，而相信這也是柯文哲希望為這塊土地共同肩負起的責任。