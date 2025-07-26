快訊

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票落幕！外媒：選民偏好權力平衡 民進黨不能只賣「芒果乾」

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免開票結果／高虹安挺過罷免 續拚新竹市長連任？黃國昌回應了

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
大罷免失敗，民眾黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修（右）舉行記者會，表示人民拒絕一黨獨大的國會。記者胡經周／攝影
大罷免失敗，民眾黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修（右）舉行記者會，表示人民拒絕一黨獨大的國會。記者胡經周／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

首波大罷免投票落幕，新竹市長高虹安未通過，民眾黨主席黃國昌表示，此次投票率創下罷免案新高，希望賴政府靜下心虛心檢討，特別是不要把檢調當成鷹犬，進而對在野黨進行政治追殺，台灣人民需要執政團隊好好做事，而非透過鬥爭、仇恨與對立阻礙國家進步。

媒體詢問，高虹安本次挺過罷免案，是否支持其競選連任，未來再邀請加入民眾黨？黃國昌則說，現在最重要的事情是修復社會裂痕，並且讓當今的執政團隊認錯，「此時此刻遙想未來的選舉，不是一個適當的時刻。」

民眾黨晚間舉行記者會，民眾黨秘書長周榆修表示，在反惡罷的過程當中，沒有任何人是贏家，呼籲賴清德總統放下繼續推動罷免的執念，從現在開始，真心為這塊土地多做些實事，尤其是即將面臨美國關稅等各方面挑戰。

黃國昌則哽咽地說，2024年總統大選，民眾黨前主席柯文哲落敗，選後並未產生任何仇恨與芥蒂，反而持續為國家與人民著想，同時也始終對外張開雙臂，沒想到如此一位在野黨領袖，竟然會成為賴總統的眼中釘，迄今仍被羈押禁見在台北看守所。

黃國昌說，儘管無法跟柯文哲交換意見，「但是以我的認識與了解，此時此刻他關心的不是官司，而是台灣社會撕裂成這樣，要怎麼繼續往前走。」

黃國昌表示，希望賴政府冷靜下來虛心檢討，特別是不要再濫用司法檢調，更不要把檢察官當成鷹犬跟工具，對於在野黨與異議者進行追殺。

黃國昌指出，本次投票率創下歷史新高，其中新竹市更高達五成七，幾乎已經逼近一般地方選舉，「今天的投票結果清楚告訴民進黨政府，不要再繼續散播謠言、製造仇恨，更不要在自己的同胞裡面找敵人」，人民需要執政團隊捲起衣袖好好做事，而不是透過鬥爭、仇恨與對立的方式阻礙國家進度，忘掉眼前真正該面對的挑戰。

黃國昌也說，面對賴政府想要走回專制獨裁的老路，民眾黨與支持者絕對不會袖手旁觀，而相信這也是柯文哲希望為這塊土地共同肩負起的責任。

罷免 黃國昌 柯文哲 高虹安

延伸閱讀

罷免開票結果／綠營大罷免失敗 黃國昌：人民拒絕一黨獨大國會

罷免開票結果／黃國昌嗆賴總統道歉、柯建銘知所進退 「卓榮泰內閣解散」

罷免開票結果／盧秀燕親自操盤、黃國昌力挺 藍白合助羅廷瑋挺過危機

影／罷免投票日 黃國昌、高虹安陪同柯文哲媽媽投票

相關新聞

大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

罷免開票結果／大罷免0通過 賴總統發文感謝公民力量：不是某方的失敗

大罷免投票結果出爐，24席國民黨立委罷免案都未通過。賴清德總統今晚在臉書表示，他要深深感謝公民的力量，「你們的力量，沒有...

罷免開票結果／大罷免失利院際衝突恐持續 政院喊話朝野共同守護憲法

首波立委罷免投票落幕，24席國民黨立委罷免案、遭停職的新竹市長罷免案全遭否決，未來行政立法僵局恐持續。行政院發言人李慧芝...

罷免開票結果／竹市雙罷「投票率近6成」 高虹安、鄭正鈐安全過關

新竹市面臨全國唯一市長與立委雙罷，選情激烈，今天晚間中選會宣布新竹市356個投開票所都已經完成計票，高虹安和鄭正鈐的不同...

罷免開票結果／綠營大罷免失算 中選會公告投票結果「0人被罷免」

今是首波立委罷免投票日，各地投開票所都湧現人潮，中選會晚間9時許公布開票結果，整體平均投票率破五成，24席立委罷免案、1...

罷免開票結果／國民黨守住24席立委 蔣萬安呼籲執政黨誠心反思

726大罷免開票結果，國民黨成功守住24席立委，台北市長蔣萬安在開票結束後前往國民黨台北市黨部，與五位立委共同召開記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。