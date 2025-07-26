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罷免開票結果／罷免全未通過 張麗善：民眾展現民主風範「執政黨應省思」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
首波大罷免投票案全數不通過，雲林縣長張麗善（中）表示，感謝民眾投下明智的一票，展現民主風範，這次投票結果應該給執政黨很大的省思。記者陳雅玲／攝影
首波大罷免投票案全數不通過，雲林縣長張麗善（中）表示，感謝民眾投下明智的一票，展現民主風範，這次投票結果應該給執政黨很大的省思。記者陳雅玲／攝影

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首波大罷免全數不通過，雲林縣長張麗善表示，感謝民眾投下明智的一票，展現民主風範，這次投票結果應該給執政黨很大省思，激情過後大家應該回歸理性，執政黨、在野黨應思考如何溝通協調國家未來發展，也希望執政黨尊重立法院三讀通過的政策、法令，不要再故意拖延、釋憲，讓國家能夠正常向前走。

首波大罷免投票案全數不通過，國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠反罷免成功，張麗善表示，感謝民眾投下明智的一票，讓丁學忠有機會繼續留在國會為民發聲，為雲林爭取經費，這是全民意志的展現，展現台灣民主風範，未來丁學忠、立委張嘉郡及許宇甄等人會一同在立院為雲林爭取經費，讓雲林脫胎換骨。

張麗善表示，民眾還是期待內政能夠安定，希望能夠維持現在的民主機制，立法院還是要有監督的機制，不要獨裁。激情過後，大家都要回歸理性，就各自扮演的角色，提出更多福國利民的政策，讓民心安定，能夠安居樂業、長治久安，才是選舉結果要讓我們了解的人民想法，也希望執政黨尊重立法院三讀通過的政策、法令，不要再故意拖延、釋憲，讓國家正常向前走。

針對這次開票結果，11鄉鎮中，丁學忠有9鄉鎮不同意罷免票都高於同意，僅水林鄉輸了1千多票、北港鎮輸了200多票，張麗善表示，我們是一個團隊，好不容易濁水溪以南有1席區域立委，丁學忠表現很好、可圈可點，雲林也慢慢改變，民眾對於丁的認同度相當高，這次輸掉的2鄉鎮是深綠選區，是民進黨前立委蘇治芬最著力的地區，也是最艱難的選區，只有小輸，很不容易。

首波大罷免投票案全數不通過，雲林縣長張麗善（中）今晚現身丁學忠（左二）服務處表示，感謝民眾投下明智的一票，展現民主風範，這次投票結果應該給執政黨很大的省思，激情過後大家應該回歸理性，讓國家繼續向前走。記者陳雅玲／攝影
首波大罷免投票案全數不通過，雲林縣長張麗善（中）今晚現身丁學忠（左二）服務處表示，感謝民眾投下明智的一票，展現民主風範，這次投票結果應該給執政黨很大的省思，激情過後大家應該回歸理性，讓國家繼續向前走。記者陳雅玲／攝影

罷免 雲林 張麗善

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