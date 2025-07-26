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罷免開票結果／雲林罷免丁學忠未通過 劉建國：公民守護民主非失敗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委兼雲林縣黨部主委劉建國對罷免失敗，強調是公民守護民主價值而言並不是失敗。圖／聯合報檔案照片
立委兼雲林縣黨部主委劉建國對罷免失敗，強調是公民守護民主價值而言並不是失敗。圖／聯合報檔案照片

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雲林縣罷免丁學忠失敗，甚至得票數未達過門檻，對此負責協助雲林罷團的立委兼雲林縣黨部主委劉建國感謝公民團體的付出，並強調公民守護民主價值並不是失敗。前立委蘇治芬則對於選舉結果則不表意見。

劉建國代表雲林民進黨黨公職人員，感謝公民團體勇敢走過這段艱辛又困難的路，也感佩罷團志工為台灣民主寫下令人驕傲的歷史新頁。

劉建國指出，一年多來，大家看見國會亂象不斷上演：藍白聯手踐踏議事程序，破壞民主法治，忽視人民福祉，一切只為政黨私利與權力交換，這樣的國會，不是人民想要的。感謝公民團體勇敢站出來，一路走來承受許多攻訐、謾罵甚至肢體攻擊，但沒有退卻，展現台灣人守護這塊土地的精神。

他說，這次罷免雖未能跨越法定門檻，但對公民守護民主價值而言並不是失敗，而是有更大的進展，未來，所有守護台灣的力量，會更緊密連結繼續捍衛程序正義和立法尊嚴，守護台灣的民主與未來。

罷免 丁學忠 劉建國

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