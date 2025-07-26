罷免開票結果／首輪大罷免未通過 鍾東錦：不應開始的選舉沒有贏家

首輪立委、市長大罷免今天辦理投開票，24名立委與新竹市長高虹安的罷免案全數被否決，苗栗縣長鍾東錦晚間有感而發，在臉書貼文強調「這一場不應該開始的選舉沒有贏家」。

苗栗縣兩名藍營立委陳超明、邱鎮軍的罷免案二階連署都未達門檻，原本藍營基層針對綠營3名縣議員提出反制的罷免連署，在5月19日也透過書面聲明，強調認同縣長鍾東錦「放下仇恨」的見解，停止罷免行動；大罷免在苗栗因此呈現「西線無戰事」的和諧氛圍。

鍾東錦指出，這一場不應該開始的選舉沒有贏家，在這一年裡面，我們輸掉了颱風救災，輸掉了兩岸關係，輸掉了社會和諧，輸掉了人民之間彼此的信任。

PO文指出，「台灣只有一個，而傷害還在持續。」這些因為選舉衍生浪費掉的民脂民膏，如果能用在救災，那麼所有南部受災戶的頭上，都能蓋上新的屋頂。從政者應一本善良，人民利益應大於政黨利益，讓我們重回正軌，無論藍綠，相忍為國，讓台灣價值這個品牌再次翻新。

他說，台灣是所有人的，不屬於任何單一政黨，當這一個共識被選票驗證以後，再沒人能用顏色與仇恨，綁架人民。