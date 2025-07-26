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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／台中市投票率56.8% 3選區罷免案全不通過

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中罷免案投票數字出爐，總投票率56.8%，中四、中五、中六3區投票率都超過55%。記者黃仲裕／攝影
台中罷免案投票數字出爐，總投票率56.8%，中四、中五、中六3區投票率都超過55%。記者黃仲裕／攝影

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台中選委會公布，台中市777個投開票所全部完成開票，投票率56.8%。中四廖偉翔同意票8萬3812，不同意票10萬6534，投票率56.66%；中五黃健豪同意票8萬8914，不同意票11萬9540，投票率55.95%；中六羅廷瑋同意票7萬4012，不同意票8萬6422，投票率58.14%。

選委會統計，廖偉翔同意票得票率44.03%，不同意票得票率55.97%；黃健豪同意票得票率42.65%，不同意票得票率57.35%；羅廷瑋同意票得票率46.13%，不同意票得票率53.87%。其中廖、黃的同意票未達到罷免門檻，羅的同意票超過罷免門檻。

選委會宣布，廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋的罷免案，皆為不通過。另外中四、中五、中六選區各有991、976、871張無效票。

罷免 廖偉翔 選委會 羅廷瑋 黃健豪 台中市

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