罷免開票結果／國民黨24席立委全罷免否決 朱立倫：台灣人民大勝利
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫率北市5位立委在中央黨部發表談話，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。
朱立倫表示，今天不是任何一政黨的輸贏，而是台灣人民的大勝利，全世界都在看，民主可以用這樣的方式翻盤、打掉在野黨嗎？感謝人民的選擇，8月23日還有7立委面臨大惡罷，衷心期盼這場政治鬧劇到此為止。他在會後並與徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆等人一一握手、相擁致意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言