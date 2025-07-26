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罷免開票結果／國民黨24席立委全罷免否決 朱立倫：台灣人民大勝利

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫發表談話，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫發表談話，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。記者余承翰／攝影

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全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫率北市5位立委在中央黨部發表談話，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。

朱立倫表示，今天不是任何一政黨的輸贏，而是台灣人民的大勝利，全世界都在看，民主可以用這樣的方式翻盤、打掉在野黨嗎？感謝人民的選擇，8月23日還有7立委面臨大惡罷，衷心期盼這場政治鬧劇到此為止。他在會後並與徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆等人一一握手、相擁致意。

全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，立委徐巧芯（左一）等5位北市立委在中央黨部與黨工們相擁慶祝。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，立委徐巧芯（左一）等5位北市立委在中央黨部與黨工們相擁慶祝。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫（左四）與北市五位立委在中央黨部發表談話，會後並與王鴻薇（右三）等人相擁致意。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫（左四）與北市五位立委在中央黨部發表談話，會後並與王鴻薇（右三）等人相擁致意。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫（中）與北市五位立委在中央黨部發表談話。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫（中）與北市五位立委在中央黨部發表談話。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫（中）發表談話，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫（中）發表談話，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。記者余承翰／攝影

罷免 朱立倫

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