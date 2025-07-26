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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／罷免0通過 洪孟楷嗆：卓榮泰應請辭下台回應新民意

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北即時報導
新北立委第一選區立委洪孟楷，2024年頂著全國第一高票連任立委，投票結果洪拿下漂亮的不同意罷免票，保下這一席。本報資料照
新北立委第一選區立委洪孟楷，2024年頂著全國第一高票連任立委，投票結果洪拿下漂亮的不同意罷免票，保下這一席。本報資料照

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首波大罷免投票7月26日登場，新北立委第一選區立委洪孟楷，2024年頂著全國第一高票連任立委，洪孟楷陸空戰反罷策略奏效，拿下漂亮的不同意罷免票。洪喊話「卓榮泰院長應該要考慮請辭下台負責」，才能回應新民意。罷團則說結果令人失望，但會持續監督洪在立院作為。

新北市立委第一選區涵蓋八里、淡水、林口、泰山、石門、三芝等6個行政區，全台選舉人數最多。選委會公布該區罷免同意票門檻，其中洪孟楷選區選舉人數達40萬5060人，罷免同意票門檻是10萬1265人，是全國各選區之最。罷免今投票，天氣晴朗催出投票率，第一選區不同意票超過同意票數，成功守下這一席。

洪孟楷說，感謝全國鄉親給予他們24位委員支持肯定，讓他們繼續在立院為大家服務，今天出爐的新民意代表民眾對大惡罷無法接受，台灣需要恢復正常生活。這段時間從行政團隊帶頭造謠、抹黑，甚至攻擊在野黨的立委，台灣民主需要監督制衡的力量。

「卓榮泰院長應該要考慮請辭下台負責，卓內閣團隊也要調整」洪孟楷說，才能符合新的主流民意，執政黨要誠摯誠懇回應台灣新的民意，委員也會持續專業、理性問政，感謝所有支持鄉親，台灣加油、中華民國加油。

罷團領銜人方柏翔表示，結果雖然令人失望，但不管怎麼都是台灣人民的選擇，未來希望洪孟楷好好做，不要在那麼親共、紅統，人民看來對他還是有期望，希望他繼續好好做下去，那公民團體還是會繼續監督他。

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