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罷免開票結果／24藍委、高虹安反罷免勝利 韓國瑜：謝謝選民智慧
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全台大罷免結果揭曉，首波24位國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案不通過。立法院長韓國瑜晚間在臉書上表示，謝謝選民的智慧和勇氣，希望風波過後，讓民意上達制衡執政，讓朝野真正摒棄歧見、共同正視台灣在國際競爭的衝擊，並祝福8月23日被罷免藍委也順利度過難關。
韓國瑜表示，謝謝大家這段時間保護民主的堅持與信任，謝謝選民的智慧和勇氣。罷免投票的結果底定，面對無差別的罷免波瀾，衷心期盼這只能是民主歷程的一次意外、而不能是常態，否則會是對臺灣自由民主憲政秩序最沉重的攻擊。
韓國瑜說，一年半前透過選舉，選民早就給出明智的抉擇，所以選出立法委員代議、契約四年，監督執政、制衡行政。身為院長，這一屆的委員不分黨派，每一位都是我的同仁，四年的任期間少了任何一位都不樂見、都是辜負對自己選民的承諾與付託。
韓國瑜說，紛擾暫時停歇，過關就繼續做好本來就在履約的崗位上服務選民。希望風波過後，平息政治的攻訐，讓民意上達制衡執政，讓朝野真正摒棄歧見、共同正視臺灣在國際競爭的衝擊，共同尋找解方一起努力。
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