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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／綠營大罷免失敗 黃國昌：人民拒絕一黨獨大國會

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
大罷免失敗，民眾黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修（右）舉行記者會，表示人民拒絕一黨獨大的國會。記者胡經周／攝影
大罷免失敗，民眾黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修（右）舉行記者會，表示人民拒絕一黨獨大的國會。記者胡經周／攝影

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罷免失敗，民眾黨主席黃國昌與秘書長周榆修晚上舉行記者會，黃國昌表示，台灣人民再一次透過民主寫下歷史，這個結果也再次提醒朝野政黨、更向世界宣告，這個國家的未來，掌握在全體台灣人民手中。

黃國昌說，這一次，台灣人民用選票清楚地告訴民進黨，我們拒絕一黨獨大的國會；台灣人民用選票重重地打臉賴清德，我們拒絕台灣走回專制獨裁。台灣人民的聲音清楚而宏亮：請賴清德政府尊重多數民意、好好認真做事，立刻停止造謠抹黑、散布仇恨、製造恐慌，人民需要的是做實事的政府，人民不需要一個專搞鬥爭的執政黨，也呼籲民進黨團總召柯建銘知所進退。

另外，媒體提問柯文哲是否是這次罷免失敗的原因，黃國昌停頓許久後，表示，相比自己的官司，柯文哲更關心台灣的未來。

罷免 黃國昌 賴清德

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