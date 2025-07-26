罷免開票結果／綠營大罷免失敗 黃國昌：人民拒絕一黨獨大國會
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大罷免失敗，民眾黨主席黃國昌與秘書長周榆修晚上舉行記者會，黃國昌表示，台灣人民再一次透過民主寫下歷史，這個結果也再次提醒朝野政黨、更向世界宣告，這個國家的未來，掌握在全體台灣人民手中。
黃國昌說，這一次，台灣人民用選票清楚地告訴民進黨，我們拒絕一黨獨大的國會；台灣人民用選票重重地打臉賴清德，我們拒絕台灣走回專制獨裁。台灣人民的聲音清楚而宏亮：請賴清德政府尊重多數民意、好好認真做事，立刻停止造謠抹黑、散布仇恨、製造恐慌，人民需要的是做實事的政府，人民不需要一個專搞鬥爭的執政黨，也呼籲民進黨團總召柯建銘知所進退。
另外，媒體提問柯文哲是否是這次罷免失敗的原因，黃國昌停頓許久後，表示，相比自己的官司，柯文哲更關心台灣的未來。
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