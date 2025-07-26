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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／首波大罷免失敗 柯建銘鞠躬：承認失敗並尊重結果

攝影中心／ 記者許正宏／新竹即時報導
三階罷免投票登場晚間陸續開票，全台多起罷免案未能過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）傍晚7點於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影
三階罷免投票登場晚間陸續開票，全台多起罷免案未能過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）傍晚7點於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影

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首波大罷免投票今天揭曉，罷免案全部未過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘傍晚7點於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。他表示，必須坦然承認失敗並尊重選舉結果，但強調捍衛民主價值的決心絕不會因此改變。

柯建銘表示，我們必須承認失敗，也必須尊重這個結果，「失敗的人沒有悲觀的權利」，捍衛民主價值、捍衛民主的決心絕對不會改變。他也感謝所有罷免團體及志工朋友的努力，並表示大家已經盡力了。

三階罷免投票登場晚間陸續開票，全台多起罷免案未能過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）傍晚7點於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。柯建銘表示，我們必須承認失敗，也必須尊重這個結果，「失敗的人沒有悲觀的權利」，捍衛民主價值、捍衛民主的決心絕對不會改變。他也感謝所有罷免團體及志工朋友的努力，並表示大家已經盡力了。記者許正宏／攝影
三階罷免投票登場晚間陸續開票，全台多起罷免案未能過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）傍晚7點於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。柯建銘表示，我們必須承認失敗，也必須尊重這個結果，「失敗的人沒有悲觀的權利」，捍衛民主價值、捍衛民主的決心絕對不會改變。他也感謝所有罷免團體及志工朋友的努力，並表示大家已經盡力了。記者許正宏／攝影

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