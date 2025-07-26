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大罷免案全未過關 柯建銘鞠躬喊話繼續加油：大家都盡力了

聯合報／ 記者許正宏郭政芬／新竹即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘傍晚7點於新竹市黨部現身，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘傍晚7點於新竹市黨部現身，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影

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罷免投票今日登場，罷免案都未能過關，民進黨立法院黨團總召柯建銘傍晚7點於新竹市黨部現身，向支持者深深一鞠躬。媒體詢問，公民團體這一年多拚盡全力在罷免，現場很多人情緒崩潰，有否鼓勵話要對他們說？柯建銘回應，「要鼓勵大家，也感謝大家，我們大家都盡力了，未來的路還很長、很遙遠，但我們必須繼續努力，為台灣努力，大家加油。」

「感謝所有市民朋友、罷團、志工，我們都盡力了！」柯建銘今天晚間喊著這句話後，就帶領新竹市民進黨籍議員、新竹雙罷發言人林志潔、領銜人戴振博等人鞠躬致意，柯建銘高舉拳頭喊「繼續加油」，台下支持者不捨，紛紛鼓掌回應「我們還有8月23日」，柯建銘回「我們沒有悲觀的權利，捍衛民主價值與決心，絕對不會改變。」

媒體詢問柯建銘，結果讓許多人意外，最大的問題出在哪裡？柯建銘回應，「失敗的時候，我們必須要檢討，未來我們要如何更加努力，就這樣子而已。」

對於多位國民黨立委因罷免未通過，拿到無敵星星，有否因應措施？柯建銘表示，「我們捍衛民主的價值，在未來的立法院裡面繼續努力，不會打折扣，這是我們的決心，也是我們必須這樣做。」

柯建銘高舉拳頭喊「繼續加油」，台下支持者不捨，紛紛鼓掌回應「我們還有8月23日」。記者許正宏／攝影
柯建銘高舉拳頭喊「繼續加油」，台下支持者不捨，紛紛鼓掌回應「我們還有8月23日」。記者許正宏／攝影
「感謝所有市民朋友、罷團、志工，我們都盡力了！」柯建銘今天晚間喊著這句話後，就帶領新竹市民進黨籍議員、新竹雙罷發言人林志潔、領銜人戴振博等人鞠躬致意。記者許正宏／攝影
「感謝所有市民朋友、罷團、志工，我們都盡力了！」柯建銘今天晚間喊著這句話後，就帶領新竹市民進黨籍議員、新竹雙罷發言人林志潔、領銜人戴振博等人鞠躬致意。記者許正宏／攝影

罷免 國民黨 民進黨 柯建銘 林志潔

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