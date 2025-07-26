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罷免開票結果／卓榮泰、柯建銘辭職？洪孟楷點名他：應負政治責任

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
立委罷免案結果出爐，晚間新北市長侯友宜（中）帶領六位黨籍立委開記者會，並鞠躬向選民道謝。記者葉信菉／攝影
立委罷免案結果出爐，晚間新北市長侯友宜（中）帶領六位黨籍立委開記者會，並鞠躬向選民道謝。記者葉信菉／攝影

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罷免完封，外界討論行政院長卓榮泰、民進黨立法院黨團總召柯建銘是否應該辭職。國民黨立委洪孟楷說，台灣是政黨政治、責任政治，台灣民眾要的是拚經濟、盼民生、拚建設，但由執政黨發起的惡意罷免，不僅耗費公帑，卓榮泰帶領的內閣更是四處下鄉造謠，院長應該負起政治責任。

洪孟楷說，他們第一線觀察，台灣人民要的是拚經濟、拚民生、拚建設、拚發展，絕對不是每天在拚政治，今天這一場選戰，就是由執政黨發起的惡意罷免，讓全台灣行政資源至少花費12億以上，難道沒有人該負責？

洪孟楷說，卓院長在過去這幾個月裡面，帶著所有部會首長下鄉造謠，包括預算刪減凍結數字跟結果完全不成正比，甚至有些部會出國次數，比以前都還要多，難道沒有任何人該負責嗎？

洪孟楷說，現在內閣團隊能不能得到全國人民信任？他認為院長應負起政治責任，卓內閣團隊也應好好調整，才能符合人民的期待。

洪孟楷也呼籲，一年多了，賴清德政府已上任1年多了，到目前為止福國利民的事情在野黨願意跟大家一起拚，但是請執政黨拿出辦法、拿出魄力、拿出決策，讓我們能夠真真正正對得起台灣2350萬人民同胞。

罷免 洪孟楷 卓榮泰 柯建銘

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