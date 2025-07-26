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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

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罷免開票結果／不同意票超過市長當選票數 高虹安感性喊話：放下仇恨

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
高虹安晚間發表感言，她首先感謝這段時間挺身而出的市民朋友還有志工夥伴，大多數市民用選票投下「不同意罷免高虹安」，這不只是對她個人的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，更是對新竹市未來的堅持。記者黃羿馨／攝影
高虹安晚間發表感言，她首先感謝這段時間挺身而出的市民朋友還有志工夥伴，大多數市民用選票投下「不同意罷免高虹安」，這不只是對她個人的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，更是對新竹市未來的堅持。記者黃羿馨／攝影

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今天是罷免投票日，新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，雖開票尚未結束，但高虹安不同意票已達11萬5856票，比當時當選市長的9萬8121票還高票，高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過，支持者氣勢高昂大喊「反惡罷大成功」、「安心科技城，幸福真永遠」，並燃放鞭炮歡慶。

高虹安晚間發表感言，她首先感謝這段時間挺身而出的市民朋友還有志工夥伴，大多數市民用選票投下「不同意罷免高虹安」，這不只是對她個人的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，更是對新竹市未來的堅持。

高虹安說，從中央到地方、從立法院到各縣市，不分黨派、超越立場，只因為不忍這座城市落入政治惡鬥的漩渦。大家的力挺，讓更多市民看見，這不只是一場針對個人的罷免，更是一場對民主制度的考驗與守護。

高虹安也要恭喜鄭正鈐委員順利挺過罷免挑戰，這份支持也是市民對他問政表現的肯定與信任，也期待鄭正鈐未來在國會持續為新竹發聲，一起攜手為市民打拚。

高虹安也指出，這段時間是她從政以來對社會氛圍最痛心的時刻。這場罷免造成了撕裂與對立，仇恨的語言赤裸裸地在社會中蔓延，這樣的惡罷、惡搞，不只勞民傷財，對新竹市帶來的到底有什麼貢獻？她看到的是相當大的傷害。

高虹安說，她始終相信，當選舉落幕，還是要回到民主最初的精神，理性對話、相互尊重、共同承擔。也期盼從明天開始，大家能把注意力重新放回真正重要的事情：拚經濟、顧民生、照顧孩子與長輩、打造城市的未來。

高虹安說，這次選舉也讓她重新檢視過去兩年多的施政腳步。當年她競選市長所提出的政見，目前已完成超過60項，其他也持續推動中。她要特別感謝代理市長邱臣遠與市府團隊這段期間的努力與守護，讓當年擘劃的藍圖，一步步成為這座城市的現在與未來。

高虹安表示，這段日子社會曾有裂痕，人與人之間有過對立。但今晚她希望大家重新記得：「我們是一座城市，是彼此的鄰居、家人與朋友。讓我們放下仇恨，重新擁抱，重新出發」，稍後她就會前往車隊掃街，親自向市民朋友謝票，因為她希望從明天開始，新竹市就能盡快回到正常的節奏，大家一起為這座城市、為各自的生活，繼續努力、繼續打拚。

新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。記者黃羿馨／攝影
高虹安晚間發表感言，她首先感謝這段時間挺身而出的市民朋友還有志工夥伴，大多數市民用選票投下「不同意罷免高虹安」，這不只是對她個人的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，更是對新竹市未來的堅持。記者黃羿馨／攝影
高虹安晚間發表感言，她首先感謝這段時間挺身而出的市民朋友還有志工夥伴，大多數市民用選票投下「不同意罷免高虹安」，這不只是對她個人的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，更是對新竹市未來的堅持。記者黃羿馨／攝影
高虹安晚間發表感言，她首先感謝這段時間挺身而出的市民朋友還有志工夥伴，大多數市民用選票投下「不同意罷免高虹安」，這不只是對她個人的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，更是對新竹市未來的堅持。記者黃羿馨／攝影
高虹安晚間發表感言，她首先感謝這段時間挺身而出的市民朋友還有志工夥伴，大多數市民用選票投下「不同意罷免高虹安」，這不只是對她個人的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，更是對新竹市未來的堅持。記者黃羿馨／攝影

罷免 高虹安

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