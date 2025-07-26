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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／藍委罷免案0通過 吳宗憲：證明民進黨所作所為大錯特錯

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片

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今為罷免投開票日，國民黨立委全數過關。國民黨立委吳宗憲說，台灣人民用選票，清清楚楚告訴民進黨，「你們這一年多來的所作所為是大錯特錯」。

吳宗憲表示，726無差別式的大罷免已經失敗，回顧這段歷程，經歷了什麼？仇恨、獵巫、抹紅、汙衊，除了看得到的中選會的支出、罷免反罷免團體社會成本的耗費，更有國人嚴重撕裂對立的隱形成本，這些損害是無可計量，重創台灣民主、撕裂彼此感情，在這場政治惡鬥後，只留下滿目瘡痍。

吳宗憲說，台灣人已再次告訴民進黨，少數必須服從多數，在硬拗就是第二次輸不起，別再做違反民主的事，「我們即將面對美國關稅大浪來襲，在同一艘船上的我們，誰都躲不掉，團結都可能會有滅頂之災，更何況現在彼此激烈對立。」

吳宗憲指出，大破大立的時刻到了，除了他在花蓮曾呼籲賴清德總統應立即辭去民進黨主席外，行政院長卓榮泰更要率內閣總辭、民進黨立院黨團總召柯建銘也應辭去立委一職，請三位政治人物為此次大罷免大失敗負責，才能促使台灣內部和解、共生，台灣的民主方能往下掀開新的篇章。

吳宗憲總結，總統可以扮演好團結腳色、新的行政團隊可以聆聽百姓聲音、未來的黨團朝野協商可以良性溝通，台灣才能關關難過關關過、前路漫漫亦燦燦。

罷免

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