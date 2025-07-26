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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／大罷免失敗 吳思瑤：要坦然面對「我沒有哭」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨秘書長林右昌（右）、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）今天在中央黨部召開記者會，結束後低頭感謝大家。記者邱德祥／攝影
民進黨秘書長林右昌（右）、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）今天在中央黨部召開記者會，結束後低頭感謝大家。記者邱德祥／攝影

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罷免結果揭曉後，民進黨秘書長林右昌、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤晚上在中央黨部舉行記者會。林右昌說，這場罷免投票是台灣民主史上一場史無前例的公民運動，不但是憲法保障民眾表達意見的方式，也是公民的基本權利，民進黨要感謝每一位今天走進投票所的民眾，無論你的選擇為何，已經充分表達了人民意見，是台灣做為一個民主國家的精神與榮耀。

吳思瑤則對支持者表示，哭著笑著都是情感表達的方式，想發洩就發洩，明天台灣依舊一切如常，對於民主選舉的結果，台灣很有經驗，對投票的結果要尊重，也要坦然面對，民進黨團在立法院種下許多橄欖樹，橄欖枝會一直遞一直遞，也呼籲在野黨要以台灣最大的利益放在心上。

民進黨秘書長林右昌（左）、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左二）今天在中央黨部召開記者會。記者邱德祥／攝影
民進黨秘書長林右昌（左）、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左二）今天在中央黨部召開記者會。記者邱德祥／攝影
吳思瑤對支持者表示，哭著笑著都是情感表達的方式，想發洩就發洩，明天台灣依舊一切如常。記者邱德祥／攝影
吳思瑤對支持者表示，哭著笑著都是情感表達的方式，想發洩就發洩，明天台灣依舊一切如常。記者邱德祥／攝影
吳思瑤走下講台時，揮拳表示：我沒有哭。記者邱德祥／攝影
吳思瑤走下講台時，揮拳表示：我沒有哭。記者邱德祥／攝影

罷免 民進黨 大罷免 林右昌 吳思瑤

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