罷免開票結果／大罷免失敗 吳思瑤：要坦然面對「我沒有哭」

大罷免結果揭曉後，民進黨秘書長林右昌、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤晚上在中央黨部舉行記者會。林右昌說，這場罷免投票是台灣民主史上一場史無前例的公民運動，不但是憲法保障民眾表達意見的方式，也是公民的基本權利，民進黨要感謝每一位今天走進投票所的民眾，無論你的選擇為何，已經充分表達了人民意見，是台灣做為一個民主國家的精神與榮耀。

吳思瑤則對支持者表示，哭著笑著都是情感表達的方式，想發洩就發洩，明天台灣依舊一切如常，對於民主選舉的結果，台灣很有經驗，對投票的結果要尊重，也要坦然面對，民進黨團在立法院種下許多橄欖樹，橄欖枝會一直遞一直遞，也呼籲在野黨要以台灣最大的利益放在心上。 民進黨秘書長林右昌（左）、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左二）今天在中央黨部召開記者會。記者邱德祥／攝影 吳思瑤對支持者表示，哭著笑著都是情感表達的方式，想發洩就發洩，明天台灣依舊一切如常。記者邱德祥／攝影 吳思瑤走下講台時，揮拳表示：我沒有哭。記者邱德祥／攝影