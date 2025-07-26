罷免開票結果／24席藍委全過關 蔡英文發聲「盼大家續支持賴總統」

大罷免投票結果出爐，24席藍委全數過關。前總統蔡英文今晚在臉書表示，「為了我們珍貴的民主、自由，為了確保小小多山的國家能繼續穩健前進」，她希望今天的投票之後，大家能夠繼續支持賴清德總統與執政團隊。

蔡英文表示，罷免投票結束了，她要謝謝這些日子，在街頭上奔波的志工，謝謝特地從國外飛回台灣行使公民權的朋友，以及在機場的「接機超人」，大家辛苦了。無論結果如何，各位公民朋友發起的這場民主運動，都是台灣民主史上最重要、最值得紀錄的一步。

蔡英文說，「我也想要告訴大家，台灣面臨的內、外挑戰與威脅依然非常多，比起任何國家都更加困難，但是越是困難的時候，我們越要團結」。

蔡英文表示，「為了我們珍貴的民主、自由，為了確保小小多山的國家能繼續穩健前進」，她希望今天的投票之後，大家能夠繼續支持賴清德總統與執政團隊，就像台灣的作家楊双子剛剛所說的：「我們是接力傳承民主之火的人，我們是推動歷史的人」，繼續一起為我們心愛的台灣打拚。