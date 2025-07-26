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罷免開票結果／挺過大罷免！朱立倫：這不是政黨輸贏 是台灣人民大勝利

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨挺住大罷免。黨主席朱立倫舉行記者會，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。記者鄭媁／攝影
國民黨挺住大罷免。黨主席朱立倫舉行記者會，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。記者鄭媁／攝影

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國民黨挺住大罷免。黨主席朱立倫今晚與北市5立委在中央黨部舉行記者會。感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的；並喊話這場政治鬧劇到此為止，賴清德總統應該站出來向人民道歉，好好反省檢討，如何在關稅挑戰中度過難關，不要再政治惡鬥。

朱立倫近7時與副主席連勝文、秘書長黃健庭、國民黨北市立委、台北市黨部代理主委戴錫欽等人共同出席記者會，向外界鞠躬致謝；眾人相互擁抱打氣，組發會主委許宇甄現身時一度眼框泛淚。

朱立倫表示，感謝台灣人民發揮最成熟的民主，用選票證明台灣民主是偉大的，大家共同守護民主、守護台灣，任何人不能翻桌重選、不能選輸還要大惡罷，任何人不能想一黨獨大、破壞民主，更重要的，所有人民選擇安定，選擇政府要做事不是搞惡鬥。

朱立倫說，今天不是任何一政黨的輸贏，而是台灣人民的大勝利，全世界都在看，民主可以用這樣的方式翻盤、打掉在野黨嗎？感謝人民的選擇，8月23日還有7立委面臨大惡罷，衷心期盼這場政治鬧劇到此為止，台灣不要再內耗、搞政治內鬥，好好拚經濟，做事情，讓這場政治鬧劇到此為止，這才是全民之福。

朱立倫說，全台灣沒有人可以被隨便貼「愛台」或「賣台」，不能再用二分法，大家都是愛台灣，沒有人可再被隨意出征，這才是大家所熱愛的台灣，「台灣的多元價值、民主真諦，這次我們守住了。」

朱立倫先感謝反罷過程中辛苦的黨工、志工與年輕朋友，大家在街頭巷尾不畏酷暑、風吹雨打力拚到底；感謝立法院長韓國瑜帶領所有立委團隊，大家將士用命；同時感謝台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等縣市長，大家共同和立委組成團隊，同舟一命，一起打拚。並謝謝前總統馬英九、戰鬥藍發起人趙少康、台大前校長管中閔等人站台，也感謝民眾黨，在主席黃國昌帶領下，大家團結一致，守護台灣民主。

朱立倫說，黨團立委經過這一戰都知道，大家不會忘記初衷，不會忘記人民的付託，每天在立法院都要拚福國利民的法案，都要站在民眾這一邊，不畏強權，經過這次考驗，相信每位立委都會以感恩之心，全力為民打拚。

罷免 朱立倫

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