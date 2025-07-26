快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免開票結果／黃國昌嗆賴總統道歉、柯建銘知所進退 「卓榮泰內閣解散」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者林伯東／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者林伯東／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

首波大罷免投票落幕，24位立委與新竹市長高虹安皆未通過，民眾黨主席黃國昌表示，賴清德總統應該向全體人民道歉，而行政院長卓榮泰嚴重違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷，也應該立即解散下台全免改組，扮演關鍵角色的民進黨立委柯建銘更要知所進退。

民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修晚間舉行記者會，黃國昌發表聲明表示，台灣人民再一次透過民主寫下歷史，而這個結果也再次提醒朝野政黨、更向世界宣告，「這個國家的未來，掌握在全體台灣人民手中。」

黃國昌指出，「台灣人民用選票清楚地告訴民進黨，我們拒絕一黨獨大的國會；台灣人民用選票重重地打臉賴清德，我們拒絕台灣走回專制獨裁」，台灣人民的聲音清楚而宏亮，請賴清德政府尊重多數民意、好好認真做事，立刻停止造謠抹黑、散布仇恨、製造恐慌，人民需要的是做實事的政府，而不是一個專搞鬥爭的執政黨。

黃國昌說，謝謝每一位出門投票的支持者，幫助民眾黨前主席柯文哲守住故鄉、用選票肯定高虹安、新竹市代理市長邱臣遠及全體市府團隊的優異表現，尤其要感謝全體志工夥伴和小草們，過去這段時間不畏艱難、不懼風雨，也用無比的熱情與堅持成為最穩固的後盾。

黃國昌批評，民進黨以以大惡罷為名散布謠言、恣意抹黑，藉此發動動員仇恨，導致人民彼此仇視與猜忌，不僅加劇社會嚴重撕裂，讓台灣社會付出難以計算的巨大成本，執政黨如此的荒唐作為，應該受到最嚴厲譴責。

黃國昌還說，民進黨為了恫嚇異議者，不惜將政治黑手伸入司法，以不符比例原則的辦案手段，打壓一切反對聲音，導致人民對司法的信任土崩瓦解。綠色恐怖壟罩全台，法西斯幽魂盤踞在這座島嶼上空，此等嚴重傷害台灣民主法治的劣行，執政黨必須負起最嚴肅的政治責任。

黃國昌表示，賴總統發動這場撕裂社會、製造仇恨的大惡罷，應該立即出面向全體人民道歉，嚴重違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷的卓榮泰也應該立即解散下台、全面改組，「此一倒行逆施的執政團隊，早已失去人民信任」，而在大惡罷扮演關鍵角色的柯建銘，更應該知所進退，別再繼續傷害台灣、禍亂國會、破壞民主。

黃國昌認為，此時此刻面臨國內外空前嚴峻的挑戰，台灣沒有任何荒廢國政的空間，更沒有在同胞裡製造敵人的本錢，「每多過去一天，台灣就失去一分機會，我們已經沒有時間再蹉跎」，自己曾經勸告賴總統以台灣跟蒼生為念，現在依然希望對方能夠聽進去，「我們都應該謙卑地傾聽民意，努力地為人民工作。」

黃國昌強調，希望賴總統能夠真心認錯、虛心檢討，誠實面對執政團隊的過錯，努力修補仇恨對立後的傷痕，停止用司法檢調追殺在野黨，社會撕裂的修復工程應該立即展開，「民眾黨也始終願意敞開雙臂，與朝野各政黨攜手合作，推動福國利民的政策，實踐對人民的承諾。」

罷免 黃國昌 民進黨 柯建銘 賴清德 卓榮泰

延伸閱讀

連傅崐萁都罷不掉！他點名民進黨2戰犯 網轟：真的該下台

罷免藍委防守成功 趙少康喊話「賴總統下台、卓榮泰總辭」：多行不義必自斃

罷免開票結果／盧秀燕親自操盤、黃國昌力挺 藍白合助羅廷瑋挺過危機

大罷免後內閣改組？ 卓榮泰：國家政務會持續往前走

相關新聞

大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

高虹安挺過罷免續拚新竹市長連任？ 黃國昌：此時首重修復社會裂痕

首波大罷免投票落幕，新竹市長高虹安未通過，民眾黨主席黃國昌表示，此次投票率創下罷免案新高，希望賴政府靜下心虛心檢討，特別...

罷免開票結果／罷免全未通過 張麗善：民眾展現民主風範「執政黨應省思」

首波大罷免全數不通過，雲林縣長張麗善表示，感謝民眾投下明智的一票，展現民主風範，這次投票結果應該給執政黨很大省思，激情過...

罷免開票結果／雲林罷免丁學忠未通過 劉建國：公民守護民主非失敗

雲林縣罷免丁學忠失敗，甚至得票數未達過門檻，對此負責協助雲林罷團的立委兼雲林縣黨部主委劉建國感謝公民團體的付出，並強調公...

罷免開票結果／首輪大罷免未通過 鍾東錦：不應開始的選舉沒有贏家

首輪立委、市長大罷免今天辦理投開票，24名立委與新竹市長高虹安的罷免案全數被否決，苗栗縣長鍾東錦晚間有感而發，在臉書貼文...

罷免開票結果／台中市投票率56.8% 3選區罷免案全不通過

台中選委會公布，台中市777個投開票所全部完成開票，投票率56.8%。中四廖偉翔同意票8萬3812，不同意票10萬653...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。