罷免開票結果／黃國昌嗆賴總統道歉、柯建銘知所進退 「卓榮泰內閣解散」

首波大罷免投票落幕，24位立委與新竹市長高虹安皆未通過，民眾黨主席黃國昌表示，賴清德總統應該向全體人民道歉，而行政院長卓榮泰嚴重違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷，也應該立即解散下台全免改組，扮演關鍵角色的民進黨立委柯建銘更要知所進退。

民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修晚間舉行記者會，黃國昌發表聲明表示，台灣人民再一次透過民主寫下歷史，而這個結果也再次提醒朝野政黨、更向世界宣告，「這個國家的未來，掌握在全體台灣人民手中。」

黃國昌指出，「台灣人民用選票清楚地告訴民進黨，我們拒絕一黨獨大的國會；台灣人民用選票重重地打臉賴清德，我們拒絕台灣走回專制獨裁」，台灣人民的聲音清楚而宏亮，請賴清德政府尊重多數民意、好好認真做事，立刻停止造謠抹黑、散布仇恨、製造恐慌，人民需要的是做實事的政府，而不是一個專搞鬥爭的執政黨。

黃國昌說，謝謝每一位出門投票的支持者，幫助民眾黨前主席柯文哲守住故鄉、用選票肯定高虹安、新竹市代理市長邱臣遠及全體市府團隊的優異表現，尤其要感謝全體志工夥伴和小草們，過去這段時間不畏艱難、不懼風雨，也用無比的熱情與堅持成為最穩固的後盾。

黃國昌批評，民進黨以以大惡罷為名散布謠言、恣意抹黑，藉此發動動員仇恨，導致人民彼此仇視與猜忌，不僅加劇社會嚴重撕裂，讓台灣社會付出難以計算的巨大成本，執政黨如此的荒唐作為，應該受到最嚴厲譴責。

黃國昌還說，民進黨為了恫嚇異議者，不惜將政治黑手伸入司法，以不符比例原則的辦案手段，打壓一切反對聲音，導致人民對司法的信任土崩瓦解。綠色恐怖壟罩全台，法西斯幽魂盤踞在這座島嶼上空，此等嚴重傷害台灣民主法治的劣行，執政黨必須負起最嚴肅的政治責任。

黃國昌表示，賴總統發動這場撕裂社會、製造仇恨的大惡罷，應該立即出面向全體人民道歉，嚴重違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷的卓榮泰也應該立即解散下台、全面改組，「此一倒行逆施的執政團隊，早已失去人民信任」，而在大惡罷扮演關鍵角色的柯建銘，更應該知所進退，別再繼續傷害台灣、禍亂國會、破壞民主。

黃國昌認為，此時此刻面臨國內外空前嚴峻的挑戰，台灣沒有任何荒廢國政的空間，更沒有在同胞裡製造敵人的本錢，「每多過去一天，台灣就失去一分機會，我們已經沒有時間再蹉跎」，自己曾經勸告賴總統以台灣跟蒼生為念，現在依然希望對方能夠聽進去，「我們都應該謙卑地傾聽民意，努力地為人民工作。」

黃國昌強調，希望賴總統能夠真心認錯、虛心檢討，誠實面對執政團隊的過錯，努力修補仇恨對立後的傷痕，停止用司法檢調追殺在野黨，社會撕裂的修復工程應該立即展開，「民眾黨也始終願意敞開雙臂，與朝野各政黨攜手合作，推動福國利民的政策，實踐對人民的承諾。」