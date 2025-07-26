罷免開票結果／功成身退？國民黨主席朱立倫傳交棒 侯友宜：先守住羅明才

726罷免投票結果陸續出爐，傳出國民黨主席朱立倫將交棒台中市長盧秀燕。新北市長侯友宜今天被問到此事與2026事宜時強調，第一階段五位藍委過關，但還有下一階段羅明才，新北國民黨籍立委一個都不能掉，國民黨未來相關選舉，尊重黨的規畫。

侯友宜說，所有人有責任，只要是對的政策，一定會用團隊的精神力爭到底，所以我們的團隊、每一個人都不能掉，下一個階段會全力輔選羅明才委員，是必須要贏得不同意的最重要的關鍵時刻。

侯也強調，現在情況不是他所想要看到的台灣，對立、仇恨，撕裂所有感情，不管哪個黨派，都要尊重每個人，輸就是輸了，下次再贏回來就好了，不要對監督的人，用這種大罷免方式，傷害了台灣的民主進步。

侯友宜說，選舉過了，要回到台灣包容社會，8月23日最後一役結果出來後，希望真的都學會放下，體諒別人跟他包容別人，尤其更有權力的執政黨，人民已經清楚告訴你答案，哪邊是對的、哪一邊是錯的，我們就攜手合作，一起共同為台灣民生經濟，與台灣人民需要我們做的事情繼續努力去做。