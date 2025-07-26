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守住關鍵戰役！傳朱立倫10月交棒 許宇甄：藍委一席不少的守護者

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

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今為罷免投開票，藍委罷免案0通過，卻傳出國民黨主席朱立倫10月任期接滿後確定交棒。身兼國民黨組發會主委的立委許宇甄表示，她一開始就說一席都不會少，來自於國民黨主席朱立倫所領導的國民黨全體全力的守護。

許宇甄說，今天國民黨守住了這場關鍵戰役，24位立委全數挺住，這不只是國民黨的堅持，更是民主制度的一次勝利。

許宇甄表示，從罷免選舉的開始，她就說一席都不會少，來自於朱主席所領導的國民黨全體全力的守護，她也對所有立委同仁充滿信心，「因為我們代表的是60%多數民意，我們守護的是民主和多元價值，我們捍衛的是台灣社會的善良和正直。感謝每一位挺身而出的支持者。沒有你們的陪伴與努力，我們無法走過這段艱難的路。你們的信念與支持，讓我們不孤單。」

許宇甄強調，這場勝利，更是台灣人民對賴清德總統清清楚楚的不信任票。台灣人民不同意民進黨選輸就翻桌，台灣人民不同意少數極端民意分裂社會，台灣人民不同意對反對派無差別、無上限的政治追殺。

許宇甄說，今天，選舉結果證明，民眾再次告訴執政者，「我們要多元聲音，我們不要一黨獨大。為了重新團結社會，台灣需要的是修補彼此信任、重建團結的勇氣與決心。台灣加油。民主加油。」

罷免 許宇甄 國民黨

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