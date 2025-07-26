罷免開票結果／大罷免未過關…柯建銘深深一鞠躬 認失敗「沒有悲觀權利」

大罷免投票今日登場，多起罷免案未能過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘傍晚7點於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。他表示，必須坦然承認失敗並尊重選舉結果，但強調捍衛民主價值的決心絕不會因此改變。

柯建銘表示，我們必須承認失敗，也必須尊重這個結果，「失敗的人沒有悲觀的權利」，捍衛民主價值、捍衛民主的決心絕對不會改變。他也感謝所有罷免團體及志工朋友的努力，並表示大家已經盡力了。

媒體詢問，是否已與總統賴清德通過電話？柯建銘表示尚未。媒體追問「接下來在立法院的議事攻防，會有變動嗎？」他回應，「捍衛民主的決心不會改變。」