罷免開票結果／贏逾3萬票！林沛祥給謝國樑大擁抱 「基隆人再拒絕惡罷」

基隆市國民黨立委林沛祥罷免案投票結果出爐，罷免案沒有通過，林沛祥晚間6點10分由市長謝國樑陪同出面宣布勝選。林沛祥發表感言說，基隆人很辛苦，這次能夠有一個好的結果，再一次拒絕惡罷，也希望惡罷能夠在基隆就此結束。

林沛祥罷免案投票結果，不同意票9萬6296票，同意票6萬5143票，林勝了3萬1151票，比去年謝國樑罷免案贏1萬6千多票，多出近一倍。基隆市黨部聚集很多支持者，勝選氣氛熱絡，大家不斷喊林沛祥加油，林沛祥發表感言後隨即與妻子上車謝票。

林沛祥表示，謝謝善良的基隆人，不管外面的風風雨雨、流言蜚語，基隆人的眼睛是雪亮的，什麼樣的民意代表才值得被肯定？這次投票給了大家很好的答案，感謝惜情的基隆人，林一度哽咽。

林沛祥感謝立法院長韓國瑜、國民黨中央、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及基隆市長謝國樑及他的團隊和市民朋友。他強調沒有鬆懈的時間，既然還是立法委員，他會繼續為基隆市民爭取更多的預算跟建設，不辜負市民用選票託付給他的原因。

林沛祥表示，這場選舉已經結束，勝利並非屬於他個人，是屬於全體基隆市民。基隆人很辛苦，這次能夠有一個好的結果，再一次拒絕惡罷，也希望惡罷能夠在基隆就此結束，還給所有市民一個平靜的生活。

林沛祥給謝國樑一個大擁抱說，「這次特別感謝市長，基隆經過二次風雨，這次證明我們兩個人的方針是正確的。」中央和地方密切合作爭取建設。

謝國樑表示，開票結果還給林沛祥與他的團隊一個公道，林沛祥員一年多來非常辛苦、非常認真，而且對基隆有實際的貢獻，投票的結果也是反映了這樣的情形，這次罷免案平安落幕後，期盼朝野能夠和諧，大家能夠攜手合作。