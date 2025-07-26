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黃建賓罷免未通過 地方人士：綠營仍處於分裂狀態

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東區域立委黃建賓罷免案未通過，令人驚訝的是不同意罷免票數逾3萬4千餘票，不僅大幅領先同意罷免票，還超過他2024年立委選舉的2萬5千餘票。有地方人士表示，綠營仍處於分裂狀態。記者尤聰光／攝影
台東區域立委黃建賓罷免案未通過，令人驚訝的是不同意罷免票數逾3萬4千餘票，不僅大幅領先同意罷免票，還超過他2024年立委選舉的2萬5千餘票。有地方人士表示，綠營仍處於分裂狀態。記者尤聰光／攝影

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台東區域立委黃建賓罷免案未通過，令人驚訝的是不同意罷免票數逾3萬4千餘票，不僅大幅領先同意罷免票，還超過他2024年立委選舉的2萬5千餘票。有地方人士表示，綠營仍處於分裂狀態。

2024年台東立委選舉，選舉人數是11萬5336人，投票人數7萬5221人，投票率65.2%。國民黨黃建賓獲2萬5778票，民進黨賴坤成獲2萬3420票，退民進黨參選的無黨籍劉櫂豪獲1萬8744票。

以這屆投票人數算，罷免門檻約2萬8834張同意票，民進黨的選票賴坤成2萬3420票要達到門檻還有一段距離，必須有劉櫂豪的選票挹注，才有可能罷免黃建賓，因此台東被藍營稱最危險選區。

不過，從罷免起跑後，劉並未公開參與或號召支持者投入罷免，有地方人士表示，這次罷免案同意罷免票僅2萬1千餘票，大多是綠基本盤，就表示綠營仍處於分裂狀態，也讓不少淺綠轉投給黃。

也有綠營人士透露，黃建賓沒甚麼仇恨值，硬是把他和傅崐萁結合一起，其相關議題沒有發酵，讓中間選民無感，沒有出來投票；另藍營普發1萬元給人民，讓很多人有感，催出不少票出來。

另一名綠營助選員私下說，其時有一票支持劉的選民歸隊，卻還有部分動向不明，甚至也傳出前助理群內有人位跳槽至對方陣營。

罷免

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