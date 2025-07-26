罷免開票結果／雲林投票率未達5成 丁學忠近2萬票壓倒性票數保住席位
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雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案，雲縣選委會開票結果，統計投票率49.87%，同意5萬7331票、不同意7萬7164票，不同意罷免以19833票的票數差距，大勝同意罷免票，為國民黨保住濁水溪以南唯一的一席立委。
第一選區11鄉鎮當中，同意罷免只有水林鄉以1058票和北港鎮以241票贏過不同意罷免，其餘9個鄉鎮全輸，且在丁學忠本命區的虎尾鎮，丁學忠以20377票，大贏同意罷免8219票。
此外在第二大票倉的麥寮鄉，原本綠大於藍，但這次投票結果，不同意罷免也贏同意罷免多達4603票，兩個大票倉不同意票數就贏了超迢1萬2千多票，其餘7個鄉鎮也一路都贏，注定同意罷免的一方慘敗。
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