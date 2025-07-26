罷免開票結果／大罷免翻車誰負責？林右昌：不要窄化為政黨間勝負

大罷免結果不如綠營預期，民進黨內該由誰負起政治責任？民進黨秘書長林右昌今天表示，請不要將罷免行動窄化為政黨對決，扭曲為政黨間的勝負，當然在競爭過程，國民黨一直想把它扭曲為政黨間的惡鬥，但實際上本質並非如此，請不要這樣看待，這樣會對不起公民團體還有所有志工。

林右昌指出，今天的罷免投票是史無前例的公民運動，不但是憲法保障人民表達意見的重要方式，也是公民的基本權利，「民進黨要感謝每一位在今天走進投票所的民眾，無論選擇為何，都已經充分表達了你的意見」。

林右昌說，這是台灣作為一個民主國家的精神與榮耀，這場前所未見的公民行動是基於對國家的愛，對台灣的愛是因為反共護台而起，他要代表民進黨向所有的公民團體及所有無私無我的志工們表達最高的敬意。

林右昌表示，這並非政黨對決的選舉，也不能被簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公平力量的展現，投票結果已經出來，民進黨虛心接受，所有政黨，包括民進黨都能從這個過程中得到冷靜反思以及重新出發的機會；民進黨身為執政黨，會繼續維護民主，捍衛主權，也有責任更審慎地來反思此次社會的反應，盡速調整步伐，努力回應人民的期待。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不要錯誤解讀投票結果，認為民進黨團反共護台、捍衛民主秩序的路線會改變，民進黨團仍會持續在國會捍衛立場。

吳思瑤指出，面對投票結果，要哭要笑都是表達情感的方式，但明天台灣依舊一切如常，對民主選舉的結果，台灣人民都很有經驗，身邊的人們也都還是共同生活的朋友，要相信民主，不要因為短暫輸了，就否定民主。