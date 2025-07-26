聽新聞
0:00 / 0:00
通過罷免案試煉 立委黃健豪：不會安排車隊謝票
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
國民黨台中市立委黃健豪順利通過罷免試煉，他在選後發出聲明說，數民眾已經被打擾長達近一年，並不會安排車隊謝票，希望讓大家度過平靜的週末，回歸正軌。
黃健豪的聲明如下：
「我們不會安排車隊謝票。
一、不希望刺激罷團，避免在這個時間點激化對立。全國罷免總部、台中罷團豪成宮、前立委的服務處皆設在北區、北屯的主幹道，安排車隊掃街都是必經之地。
二、多數民眾已經被打擾長達近一年，近一個月更是衝突連連，我們希望讓大家度過平靜的週末，回歸正軌。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言