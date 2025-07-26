通過罷免案試煉 立委黃健豪：不會安排車隊謝票

國民黨台中市立委黃健豪順利通過罷免試煉，他在選後發出聲明說，數民眾已經被打擾長達近一年，並不會安排車隊謝票，希望讓大家度過平靜的週末，回歸正軌。

黃健豪的聲明如下：

一、不希望刺激罷團，避免在這個時間點激化對立。全國罷免總部、台中罷團豪成宮、前立委的服務處皆設在北區、北屯的主幹道，安排車隊掃街都是必經之地。

二、多數民眾已經被打擾長達近一年，近一個月更是衝突連連，我們希望讓大家度過平靜的週末，回歸正軌。」