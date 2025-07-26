罷免開票結果／罷免未通過 罷團：有4.8萬人希望傅崐萁傾聽民意

國民黨花蓮立委傅崐萁罷免案未通過，罷免案投票率為60.1%。罷團微光花蓮領銜人李美玲表示，4.8萬人投下同意票，這是重要的警訊，盼傅崐萁能傾聽、尊重民意，重新跟公民對話，並強調接下來不會解散，仍會緊盯國會法案發展。

傅崐萁不同意罷免的票數一路領先，同意罷免有48969票、不同意罷免有65300票，不同意大於同意，傅崐萁罷免案未通過，詳細票數以中選會為準。

看到不同意罷免票數為多數，許多志工感傷落淚，不過大家還是彼此加油打氣，部分民眾氣憤罷免未通過。

李美玲晚上6時發表談話後受訪表示，花蓮需要另一種聲音，希望年輕人跟更多的素人關心公共事務，大家是一群小蝦米，抵抗的是很大的組織與機器，雖然罷免未能成功，不過依舊打出很亮眼的成績，有4萬8千多人的請託，希望傅崐萁能傾聽民意。

李美玲說，花蓮的選票代表大多數的人決定，懇請所有的志工與公民接受與尊重這樣的結果，這次投票的結果不是失敗，是花蓮的改變，現在要凝聚公民力量，全力以赴，帶給花蓮更乾淨更美好的未來。

李美玲表示，接下來依然會緊盯國會，請全國的立法委員在保護台灣的安全前提下不要違憲，充分協調與公開透明制定福國利民的法案，也期待立委們廣納民意聘用專業人才，更專注討論國家社會發展的方向，展現立委的高度格局問政的專業。

李美玲說，花蓮在最艱困的時候，全台的志工都過來聲援，接下來還有823罷免投票，如果志工願意的話，還是希望把大家的經驗跟能力分享，一定盡全力聲援。

李美玲說，希望傅崐萁尊重這4萬8千多人的意見，重新調整作法，也希望他可以聽見大家對於國家安全的焦慮，以及違憲的法律的制定，更盼重新跟公民對話，重新調整自己不符合民意的部分。