快訊

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票落幕！外媒：選民偏好權力平衡 民進黨不能只賣「芒果乾」

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免開票結果／罷免案0通過 彰化縣長王惠美：人民用選票表達抗議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
大罷免今天投票出現「大失敗」結果，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。資料照／取自王惠美臉書
大罷免今天投票出現「大失敗」結果，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。資料照／取自王惠美臉書

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

「這一夜，我們守護住台灣最美的價值。」大罷免今天投票，藍委罷免案0通過，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。

王惠美在投票前夕，即已在臉書表示，為守護台灣最美的價值，她反對罷免，呼籲握有選票的民眾今天一起出門投票，終結斥充社會的「雜質」說和仇恨，守護台灣最美的價值，這是我們唯一的選擇。

今天投票結果，藍委罷免案全未通過。王惠美再次在個人臉書抒發感想，王惠美說：「這一夜，我們守護住台灣最美的價值，但面對美國加徵關稅在即，衝擊產業發展，也可能開放農產品零關稅進口，我們還是要在立法院繼續為人民權益奮鬥！大家也別忘記，8月23日仍要一起反對罷免案。

人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣，朝野合作，全民團結，為台灣美好的明天，共同努力加油」。

大罷免今天投票出現「大失敗」結果，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。圖／取自王惠美臉書
大罷免今天投票出現「大失敗」結果，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。圖／取自王惠美臉書

罷免 王惠美

延伸閱讀

彰化市線東路破損如同打補丁 縣府花1241萬元訂10月底改善

彰化縣國中小校長會議忽停電 王惠美臨場反應一句話全場笑開

迎接台灣設計展 彰化國際展覽中心8月底完工

彰化縣社區治安評鑑18連霸 縣府這麼報答守望相助隊

相關新聞

大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

罷免開票結果／大罷免0通過 賴總統發文感謝公民力量：不是某方的失敗

大罷免投票結果出爐，24席國民黨立委罷免案都未通過。賴清德總統今晚在臉書表示，他要深深感謝公民的力量，「你們的力量，沒有...

罷免開票結果／大罷免失利院際衝突恐持續 政院喊話朝野共同守護憲法

首波立委罷免投票落幕，24席國民黨立委罷免案、遭停職的新竹市長罷免案全遭否決，未來行政立法僵局恐持續。行政院發言人李慧芝...

罷免開票結果／竹市雙罷「投票率近6成」 高虹安、鄭正鈐安全過關

新竹市面臨全國唯一市長與立委雙罷，選情激烈，今天晚間中選會宣布新竹市356個投開票所都已經完成計票，高虹安和鄭正鈐的不同...

罷免開票結果／綠營大罷免失算 中選會公告投票結果「0人被罷免」

今是首波立委罷免投票日，各地投開票所都湧現人潮，中選會晚間9時許公布開票結果，整體平均投票率破五成，24席立委罷免案、1...

罷免開票結果／國民黨守住24席立委 蔣萬安呼籲執政黨誠心反思

726大罷免開票結果，國民黨成功守住24席立委，台北市長蔣萬安在開票結束後前往國民黨台北市黨部，與五位立委共同召開記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。