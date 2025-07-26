罷免開票結果／罷免案0通過 彰化縣長王惠美：人民用選票表達抗議

「這一夜，我們守護住台灣最美的價值。」大罷免今天投票，藍委罷免案0通過，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。

王惠美在投票前夕，即已在臉書表示，為守護台灣最美的價值，她反對罷免，呼籲握有選票的民眾今天一起出門投票，終結斥充社會的「雜質」說和仇恨，守護台灣最美的價值，這是我們唯一的選擇。

今天投票結果，藍委罷免案全未通過。王惠美再次在個人臉書抒發感想，王惠美說：「這一夜，我們守護住台灣最美的價值，但面對美國加徵關稅在即，衝擊產業發展，也可能開放農產品零關稅進口，我們還是要在立法院繼續為人民權益奮鬥！大家也別忘記，8月23日仍要一起反對罷免案。

人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣，朝野合作，全民團結，為台灣美好的明天，共同努力加油」。