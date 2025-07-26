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罷免開票結果／全國唯一首長罷免案 新竹市長高虹安自行宣布罷免未通過
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今天是罷免投票日，新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市共設立356處投開票所，整體投票率約5成7。由於罷免立委先開票，高虹安開票尚未結束，但目前不同意票已領先2萬多票，高虹安於晚間6點45分宣布罷免案不通過。
新竹市長選舉人口為36萬311人，罷免案通過門檻需9萬78張同意票，今約有20萬5377 人參與投票。隨著各個投開票所陸續開票，高虹安的不同意票也逐步增加中，同意票為6萬8651票、不同意票為9萬5561票，高虹安「保安總部」氣氛相當愉悅，支持者氣勢高昂大喊「反惡罷大成功」，並燃放鞭炮。
新竹市面臨全國唯一市長與立委雙罷，不僅選前攻防激烈，藍白陣線合力迎戰罷免，被外界解讀為2026選戰合作的前哨演練，投票結果將影響雙方日後合作模式與選戰布局。
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