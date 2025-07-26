罷免開票結果／傅崐萁車隊掃街謝票 民眾揮國旗慶祝
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傅崐萁罷免選舉投票結果出爐，國民黨立院黨團總召傅崐萁和妻子縣長徐榛蔚在支持者簇擁下，傍晚5時43分攜手走進花蓮縣黨部發表感言，向賴清德總統喊話，希望朝野開誠布公坐下來談。
傅崐萁表示，「所有的傷口到此為止」，台灣人必須要團結，不能再撕裂。他向賴清德總統喊話，「這一年半，你想做的事都做到了，也都做完了」，但台灣現在面對全世界的經濟壓力、兩岸水火不容，希望賴清德總統趕快跟朝野開誠布公，沒有私心的坐下來談，怎麼樣讓台灣能夠在全世界動盪中，穩定的走下去。
傅崐萁在發表談話後，與妻子與支持者登上選舉宣傳車，在市區內進行拜票。
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