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2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

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罷免開票結果／傅崐萁車隊掃街謝票 民眾揮國旗慶祝

攝影中心／ 記者陳正興／花蓮採訪即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右三）罷免案未通過，他牽著妻子縣長徐榛蔚（右二）的手在致詞後，牽手準備搭上宣傳車在市區進行謝票。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右三）罷免案未通過，他牽著妻子縣長徐榛蔚（右二）的手在致詞後，牽手準備搭上宣傳車在市區進行謝票。記者陳正興／攝影

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傅崐萁罷免選舉投票結果出爐，國民黨立院黨團總召傅崐萁和妻子縣長徐榛蔚在支持者簇擁下，傍晚5時43分攜手走進花蓮縣黨部發表感言，向賴清德總統喊話，希望朝野開誠布公坐下來談。

傅崐萁表示，「所有的傷口到此為止」，台灣人必須要團結，不能再撕裂。他向賴清德總統喊話，「這一年半，你想做的事都做到了，也都做完了」，但台灣現在面對全世界的經濟壓力、兩岸水火不容，希望賴清德總統趕快跟朝野開誠布公，沒有私心的坐下來談，怎麼樣讓台灣能夠在全世界動盪中，穩定的走下去。

傅崐萁在發表談話後，與妻子與支持者登上選舉宣傳車，在市區內進行拜票。

國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）罷免案未通過，與妻子縣長徐榛蔚，在花蓮市區內車隊掃街進行謝票，年輕人一邊比出大拇指、一邊錄影，為傅崐萁加油與恭喜。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）罷免案未通過，與妻子縣長徐榛蔚，在花蓮市區內車隊掃街進行謝票，年輕人一邊比出大拇指、一邊錄影，為傅崐萁加油與恭喜。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）罷免案未通過，與妻子縣長徐榛蔚（左）登上宣傳車，在花蓮市區內進行謝票。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）罷免案未通過，與妻子縣長徐榛蔚（左）登上宣傳車，在花蓮市區內進行謝票。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）罷免案未通過，與妻子縣長徐榛蔚（右）現身縣黨部發表感言，並向花蓮民眾深深一鞠躬致意。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）罷免案未通過，與妻子縣長徐榛蔚（右）現身縣黨部發表感言，並向花蓮民眾深深一鞠躬致意。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁罷免案未通過，與妻子縣長徐榛蔚，在花蓮市區內車隊掃街進行謝票，大批民眾高興地揮舞國旗，為傅崐萁加油。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁罷免案未通過，與妻子縣長徐榛蔚，在花蓮市區內車隊掃街進行謝票，大批民眾高興地揮舞國旗，為傅崐萁加油。記者陳正興／攝影

罷免 花蓮 傅崐萁 徐榛蔚 國民黨

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