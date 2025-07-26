親上火線力挺罷免傅崐萁 「不同意票數」領先…童子賢第一時間回應曝光

大罷免結果出爐，截至今（26）日晚間6點半，全台各罷免區都是「不同意罷免」票數領先「同意罷免」票數，24名藍委都未被罷免。針對大罷免結果，和碩董事長童子賢也在第一時間回應指出，自己很平和地接受結果。

「我恭喜這是台灣民主制度的勝利，透過這場投票，公民社會更趨成熟」，童子賢透露，自己從昨晚到今天，心情都很平靜，看棒球、聽音樂，其實沒有在煩惱投票。

童子賢說，投票結束，就恢復平靜。

針對花蓮，他尊重花蓮人的投票選擇。針對全國，童子賢說，已經可以恢復平靜。

童子賢賑災花蓮不遺餘力，近年多次做公益捐款花蓮各公益機構、組織和學校，此次更大動作表態支持罷免傅崐萁，還以自身捐款經驗指責傅崐萁將「善款繞一手」，以及縣府竟致電恐嚇校方「不准接受台北來的人直接捐款」等事，讓傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚駁斥「不實指控」並要求道歉。童子賢此次親上火線、呼籲大眾和花蓮人罷免傅崐萁，不料今日結果未如預期。

但是，童子賢昨日曾透露，自己日前接受媒體採訪時就已經表達心聲：他認為台灣執行黨與在野黨的對抗日益升溫，像球員彼此架拐子，連兩邊的群眾都互相扔杯子，一切的情勢回到激烈的藍綠對決，這並非他所願，他一直期待「台灣有一種慢慢成熟的公民社會崛起」。

因此，他跳出來支持罷免就已經想過代價，這就是取捨，畢竟他長年以來都不是用藍綠在交朋友，他認同的，是台灣的民主制度，因此期待7月26日投票結束後，大家回歸正常生活，畢竟球賽結束總是有勝有負，台灣民主最可貴的，就是不管誰選贏，輸的人都願意恭賀對方，這就是公民社會的成熟象徵。

今天針對大罷免結果，童子賢回應指出，他相信透過這場投票，公民社會更趨成熟。