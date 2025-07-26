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蕭旭岑：馬英九欣慰大罷免結果 民眾展現智慧拒撕裂社會
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大罷免投票結果大致底定。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統馬英九對投票結果表示欣慰，台灣民眾在關鍵時刻展現智慧，拒絕撕裂台灣社會、違反台灣利益的「抗中」路線。這是台灣最真實、最強大的民意，反對仇恨政治，希望兩岸和平。
蕭旭岑表示，開票結果證明，賴清德總統與罷免方發動的「大罷免」，並不被台灣多數民意接受，儘管罷免方不斷激烈攻擊希望台灣團結的聲音，甚至民柯建銘都說出「不罷免就不是台灣人」這樣離譜的話，但沈默的多數台灣人，站出來拒絕了這些反智、霸凌的行徑。
蕭旭岑指出，這次「大罷免大失敗」，重要原因也是「理性綠」的抬頭，例如親綠學者顏厥安等。當台灣人看到曹興誠、柯建銘、八囧、閩南狼變成「台灣價值」的代表，能夠不反感、不害怕嗎？他不相信民進黨內的進步力量，會接受讓這些面孔代表綠營。
蕭旭岑也建議賴清德總統要警惕，這一年多來，大家只看到賴清德被柯建銘「領導」，包括柯建銘可以任意否決賴清德提名的大法官人選，甚至主導「大罷免」，到底賴清德還是柯建銘是真正的最高領導人？他提醒賴清德，應該真正回頭接受多數民意，嘗試以國家元首高度，真正推動朝野合作，真正團結國人。
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