罷免開票結果／魯明哲宣布罷免未通過 公民告訴民進黨不要雙標治國

今天下午4時罷免投票截止後開票，桃園市第三選區立委魯明哲反惡罷總部處湧入支持者觀看開票，至下午六時魯明哲出面感謝志工和選民，他宣布，第三選區罷免票數未達到25%門檻，「罷免不成功」，不同意罷免票數10萬4000票，更超過去年1月13日當選票數，感謝鄉親支持讓中壢再贏一次。

魯明哲反惡罷總部看到「不同意」遠超過罷免票數歡欣氣氛，魯明哲在妻子陪同到達感惡罷總部，向支持拱手感謝，魯明哲說，未來滷蛋一定會更加努力，不負選民所託，希望這次惡罷造成社會撕裂，能夠盡快撫平，市民團結建設美好的中壢。

魯明哲表示，開票最後，剩下3、4開票所未開出來，不同意票數10萬4000票，經超他去年當選的10萬2000票，他特別要感謝鄉親，今天開票結果，他希望是社會和諧修補的開始，這次罷免挑戰的結果，公民已經出來告訴民進黨，「我們需要更和諧，而不是要雙標治國」，希望所有罷團及民進黨留給台灣休養生息的空間。

立委魯明哲感謝鄉親支持反惡罷，並宣布，罷免票數未達到25%門檻「罷免不成功」。記者曾增勳／攝影

立委魯明哲宣布罷免票數未達到25%門檻「罷免不成功」，感謝鄉親支持反惡罷合影。記者曾增勳／攝影