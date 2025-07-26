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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

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罷免開票結果／未通過！涂權吉自行統計大贏約3萬票 沿海3區逆轉全贏

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園第二選區立委涂權吉罷免案其自行報票宣布同意票7萬70票，不同意票10萬1317票，未達罷免通過門檻為7萬9106票，總共贏約3萬票。記者翁唯真／攝影
桃園第二選區立委涂權吉罷免案其自行報票宣布同意票7萬70票，不同意票10萬1317票，未達罷免通過門檻為7萬9106票，總共贏約3萬票。記者翁唯真／攝影

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桃園第二選區立委涂權吉罷免案其自行報票，宣布同意票7萬70票，不同意票10萬1317票，未達罷免通過門檻為7萬9106票，總共贏約3萬票，沿海深綠3區也都是不同意大於同意，逆轉危險名單。不過確切票數及結果仍需以桃園市選委會公布為準。

涂權吉門檻為7萬9106票，根據現場自行報票統計，同意票7萬70票，不同意票10萬1317票，4選區分別投票數為楊梅區同意票得票2萬7463票、不同意票5萬753票，而大園區同意票1萬7539票、不同意票1萬9749票，新屋區同意票9983票、不同意票1萬3047票，觀音區同意票1萬4458票，不同意票1萬9749票。打破上次選舉低空飛過成績，已約3萬票大贏，且翻轉沿海3區，得票數4區皆贏。

根據中選會統計，去年立委選舉對手民進黨籍黃世杰得票1萬2468票，而涂權吉獲1萬3697票，4選區分別投票數為楊梅黃得票2萬4936票、涂得票5萬6789票，而大園區黃獲2萬4936票、而涂得1萬9172票，新屋區黃獲1萬6677票、而涂得1萬1503票，觀音黃則是2萬1665票，涂得1萬6233票。跟2020年相同沿海3區皆輸，不過楊梅區大贏，成功擠下黃世杰當選。

罷免 桃園 涂權吉

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