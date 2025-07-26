聽新聞
0:00 / 0:00
罷免開票結果／雲林罷團發表罷免失敗感言 盼丁學忠能聽見不同的聲音
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
雲林縣罷免丁學忠不通過，在開票還沒結束，但罷團看到不同意票數已以1萬多票的壓倒性勝利，大勢已定，即先行發表不通過罷免的感言，罷團發言人路西歸代表宣布罷免失敗，並期許丁學忠未來也能重視5萬多個不同聲音，調整自己在國會問政腳步，罷團仍會為這塊土地持續努力。
罷團代表路西歸指出，罷團志工站出來發起罷免行動，就是希望可以讓大家再一次表達自己的立場的機會，對於今天的結果也感謝對方支持者願意珍惜這樣的民主制度，當然，志工也會反省是不是哪裡做得不夠好，讓更多人知道他們的念。
罷團說，就算開票結果不如預期，但他們對這塊土地感情和期望是不會停止的，他們將會調整腳步，用不同方式表達對這塊土地的關心，相信夥伴的努力沒有白費，很感謝一路走來鄉親的支持。
罷團希望丁委員可看見還是有5萬多民眾是不太認同他的表現。希望他有所調整，更希望國民黨立委，在國會中能夠重新整頓腳步，別忽略了不支持的聲音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言