罷免開票結果／雲林罷團發表罷免失敗感言 盼丁學忠能聽見不同的聲音

雲林縣罷免丁學忠不通過，在開票還沒結束，但罷團看到不同意票數已以1萬多票的壓倒性勝利，大勢已定，即先行發表不通過罷免的感言，罷團發言人路西歸代表宣布罷免失敗，並期許丁學忠未來也能重視5萬多個不同聲音，調整自己在國會問政腳步，罷團仍會為這塊土地持續努力。

罷團代表路西歸指出，罷團志工站出來發起罷免行動，就是希望可以讓大家再一次表達自己的立場的機會，對於今天的結果也感謝對方支持者願意珍惜這樣的民主制度，當然，志工也會反省是不是哪裡做得不夠好，讓更多人知道他們的念。

罷團說，就算開票結果不如預期，但他們對這塊土地感情和期望是不會停止的，他們將會調整腳步，用不同方式表達對這塊土地的關心，相信夥伴的努力沒有白費，很感謝一路走來鄉親的支持。

罷團希望丁委員可看見還是有5萬多民眾是不太認同他的表現。希望他有所調整，更希望國民黨立委，在國會中能夠重新整頓腳步，別忽略了不支持的聲音。