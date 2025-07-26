罷免開票結果／自行宣布罷免不通過 中四藍委廖偉翔：停下仇恨回歸正軌

台中市第四選區國民黨立委廖偉翔罷免案，國民黨台中市黨部稍早宣布，廖偉翔罷免案不通過，開票結果依中選會為準。廖偉翔說，盼投票結束後，停下仇恨、對立，讓社會回歸正軌，他會更加倍努力「拚經濟、顧民生」，照顧百工百業。

首波立委罷免今投票，台中市四、五、六選區藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷庭列名單，國民黨台中市黨部主委顏文正偕3名藍委在今天下午5時30分進入黨部，並且宣布三人的罷免案不通過。

台中市第四選區（中四）2024年立委選舉選舉人數33萬7718人，25%是8萬4430人。

根據國民黨台中市黨部下午近6時的開票結果，已開出逾9成、16萬528張選票，不同意罷免票9萬39票，大幅領先領先同意票7萬489票，不同意票已過門檻25%是8萬4430人，且大幅領先同意罷免票，開票結果依中選會為準。

廖偉翔說，感謝市民、台灣人民，用選票給我們機會，繼續為國家、人民服務，感謝今天風雨無阻，站出來投票的鄉親，過去這一年來辛苦了，也感謝所有投下不同意罷免的朋友對我們的信任和支持，將成為動力加倍努力來服務，也感謝罷團等，有不同聲音，提醒哪裡可以做得更好、可以更加努力。