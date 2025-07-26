罷免開票結果／自行宣布罷免不通過 中四藍委廖偉翔：停下仇恨回歸正軌
👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡
台中市第四選區國民黨立委廖偉翔罷免案，國民黨台中市黨部稍早宣布，廖偉翔罷免案不通過，開票結果依中選會為準。廖偉翔說，盼投票結束後，停下仇恨、對立，讓社會回歸正軌，他會更加倍努力「拚經濟、顧民生」，照顧百工百業。
首波立委罷免今投票，台中市四、五、六選區藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷庭列名單，國民黨台中市黨部主委顏文正偕3名藍委在今天下午5時30分進入黨部，並且宣布三人的罷免案不通過。
台中市第四選區（中四）2024年立委選舉選舉人數33萬7718人，25%是8萬4430人。
根據國民黨台中市黨部下午近6時的開票結果，已開出逾9成、16萬528張選票，不同意罷免票9萬39票，大幅領先領先同意票7萬489票，不同意票已過門檻25%是8萬4430人，且大幅領先同意罷免票，開票結果依中選會為準。
廖偉翔說，感謝市民、台灣人民，用選票給我們機會，繼續為國家、人民服務，感謝今天風雨無阻，站出來投票的鄉親，過去這一年來辛苦了，也感謝所有投下不同意罷免的朋友對我們的信任和支持，將成為動力加倍努力來服務，也感謝罷團等，有不同聲音，提醒哪裡可以做得更好、可以更加努力。
廖偉翔指出，中華民國是包容、多元的地方，都可以有不同的意見、聲音，更重要是要團結一致，讓國家更好，盼在這次投票結束後，所有仇恨、對立可以告一個段落，開始持續縫補、團結，一起努力為國家打拚，盼仇恨、對立可以停下，讓社會回歸正軌，我們也要輕政治、重民生，更加倍努力「拚經濟、顧民生」，照顧百工百業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言