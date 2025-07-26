【即時短評】大罷免一戰 造就國民黨2位新救世主

賴清德總統領導的民進黨機關算盡也沒算到一場史無前例的大罷免提前「造就」國民黨2位新「救世主」，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安。

經此一戰，盧秀燕已從前總統蔡英文曾暗諷大部分心力放在「送往迎來」、喜歡自稱「媽媽市長」的格局，躍居跨越大甲溪以北、淡水河以南全國政治明星的高度。

11年的記者職涯，打磨盧秀燕比一般政治人物對「民心所向」多一分敏銳與精準的特質，記者關懷弱勢、追求真相練就她擅長「廣積糧」的本領。「媽媽市長」在蔡英文眼中可能不夠大器、格局小，在盧秀燕的辭典裡卻是不折不扣「人民才是頭家」的具體實踐。

百年疫情，盧秀燕就已展現她有「桶箍」的實力，她藉由在立委期間紮下的人脈，獲得中央疫情指揮中心醫療物資的支源，盧將「洛陽紙貴」的稀有物資與鄰近中台灣的彰化、南投、苗栗、雲林分享共度難關。

大罷免之戰，民進黨鎖定盧秀燕子弟兵「台中三子」為「必罷」指標立委，盧秀燕一人扛三子，讓民進黨主席賴清德、民進黨團總召柯建銘摔了大根斗。

盧秀燕要「救」的何止台中，她多次北上淡水河，為台北、新北、桃園被罷藍委掃街站台助講，人氣指標沖天，一戰成名。

大罷期間聯合報有張照片，蔣萬安前進頭前溪科技城幫民眾黨高虹安站台掃街，有民眾在車隊行經的路線高舉手搖飲料給蔣萬安，蔣的表情逗趣傳神又親民，新竹市那天刮起「萬安炫風」。

「台北三妹」王鴻薇、徐巧芯、李彥秀亦是被綠營鎖定「必罷」名單，蔣萬安用比自己選舉還用力的力氣，力扛三姝，在市場拜早鳥票，所到之處都是等看蔣萬安一眼的女性選民，有人說，頗有當年「小馬哥」的影子。

但，人民在這次大罷免對蔣萬安印像最大的改變，不是他的「顏值」而是他的「底氣」，蔣萬安在多個場合抨擊執政黨、賴清德總統的話術已有「砲打中央」七分火侯，蔣萬安不再是兩三年前溫良恭儉謹小慎微的「蔣家後代」，而是接地氣的「蔣市長」。

人生劇本無法預寫，盧秀燕63歲，蔣萬安46歲，在政壇都是「當打之年」的黃金年齡。經過大罷免一戰，國民黨的接班梯隊已成，盧秀燕和蔣萬安更上一層樓，那是時勢所然，水道渠成而已。