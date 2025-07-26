罷免全線潰敗 新北議員陳世軒：27日請吃200份雞排

大罷免不同意票一面倒，民眾黨新北市議員陳世軒發文表示，這是台灣人用選票告訴總統賴清德以及民進黨，別再政治鬥爭，台灣人不接受選輸就想翻桌，也不認同民進黨把跟自己對立面的人扣上紅帽，更害怕讓民進黨一黨專政後會恣意妄為。

陳世軒說，史上第一次的最大罷免試煉，人民最後狠狠給民進黨一記教訓，特別是民進黨立院黨團總召柯建銘說，不去罷免非台灣人。如今大罷免大失敗，他將在27日下午3點，於北新莊服務處發兩百份雞排給民眾。

陳世軒表示，民進黨這幾個月來引頸期盼的「大罷免大成功」沒有如期登場，過去每次料事如神的大預言家柯建銘，這次預言完全失準，不僅沒有大成功、中成功、連小成功都沒有。從結果可見，民意非任何人所能掌控、人民是有判斷力，不會傻傻的照著誰的劇本走。

陳世軒指出，從去年的國會五法、憲訴法、財劃法等立院通過後，立院民進黨團、行政院無不提覆議、釋憲來阻撓執行，但就以財劃法為例，行政院反對藍白版本，卻總不提出自己的版本來討論，執政黨凡事為反而反，只談立場不談內容，這一年多來，人民受夠了空轉、停擺的國會，只有惡鬥、惡罷的台灣。

陳世軒認為，這一次史無前例的大惡罷，給政壇上了一課，不同意罷免取得完全的成功，但也得尊重另一方反對的聲音，時時警惕政治人物，該扮演好各自監督、執政的角色，而非一味的操作意識形態及仇恨。

陳世軒呼籲，726的罷免告一段落，不到一個月後，還有重啟核三公投及七位立委的罷免案，期待人民持續關心、參與公共議題，用自己的眼睛明辨是非，不被亂帶風向，真正主宰國家的是人民，期待明天過後，台灣能從掙脫內部仇恨的泥沼，不用再陷入非綠即紅的意識形態，政府能夠以民為先，帶給人民更好的台灣。