快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免全線潰敗 新北議員陳世軒：27日請吃200份雞排

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
大罷免不同意票一面倒，民眾黨新北市議員陳世軒發文表示，這是台灣人用選票告訴總統賴清德以及民進黨，別再政治鬥爭。圖／陳世軒提供
大罷免不同意票一面倒，民眾黨新北市議員陳世軒發文表示，這是台灣人用選票告訴總統賴清德以及民進黨，別再政治鬥爭。圖／陳世軒提供

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

罷免不同意票一面倒，民眾黨新北市議員陳世軒發文表示，這是台灣人用選票告訴總統賴清德以及民進黨，別再政治鬥爭，台灣人不接受選輸就想翻桌，也不認同民進黨把跟自己對立面的人扣上紅帽，更害怕讓民進黨一黨專政後會恣意妄為。

陳世軒說，史上第一次的最大罷免試煉，人民最後狠狠給民進黨一記教訓，特別是民進黨立院黨團總召柯建銘說，不去罷免非台灣人。如今大罷免大失敗，他將在27日下午3點，於北新莊服務處發兩百份雞排給民眾。

陳世軒表示，民進黨這幾個月來引頸期盼的「大罷免大成功」沒有如期登場，過去每次料事如神的大預言家柯建銘，這次預言完全失準，不僅沒有大成功、中成功、連小成功都沒有。從結果可見，民意非任何人所能掌控、人民是有判斷力，不會傻傻的照著誰的劇本走。

陳世軒指出，從去年的國會五法、憲訴法、財劃法等立院通過後，立院民進黨團、行政院無不提覆議、釋憲來阻撓執行，但就以財劃法為例，行政院反對藍白版本，卻總不提出自己的版本來討論，執政黨凡事為反而反，只談立場不談內容，這一年多來，人民受夠了空轉、停擺的國會，只有惡鬥、惡罷的台灣。

陳世軒認為，這一次史無前例的大惡罷，給政壇上了一課，不同意罷免取得完全的成功，但也得尊重另一方反對的聲音，時時警惕政治人物，該扮演好各自監督、執政的角色，而非一味的操作意識形態及仇恨。

陳世軒呼籲，726的罷免告一段落，不到一個月後，還有重啟核三公投及七位立委的罷免案，期待人民持續關心、參與公共議題，用自己的眼睛明辨是非，不被亂帶風向，真正主宰國家的是人民，期待明天過後，台灣能從掙脫內部仇恨的泥沼，不用再陷入非綠即紅的意識形態，政府能夠以民為先，帶給人民更好的台灣。

罷免

延伸閱讀

罷免開票結果／罷免案未通過 鄭正鈐：成功對抗長期呼風喚雨的柯建銘

罷免即時開票／新竹雙罷引關注！柯建銘坐鎮新竹市黨部 開票氣氛肅穆

大法官人事案遭否決自家人也未全挺 趙少康：賴清德威望剩多少？

影／與夫人徐榛蔚完成投票 傅崐萁：拜託柯建銘這兩天不要再講話

相關新聞

大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

大罷免遍地開花，首波罷免名單共有25選區，其中包括24名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安。在國民黨、民進黨以及民眾黨紛紛出籠催票之下...

大罷免結果揭曉 鈕則勳：賴總統若不修改鬥爭路線 不利未來選舉

大罷免結果揭曉，文化大學廣告系教授鈕則勳指出，這一次罷免結果，大罷免「大破功」，24席藍營立委全部安全過關，凸顯多數民意...

高虹安挺過罷免續拚新竹市長連任？ 黃國昌：此時首重修復社會裂痕

首波大罷免投票落幕，新竹市長高虹安未通過，民眾黨主席黃國昌表示，此次投票率創下罷免案新高，希望賴政府靜下心虛心檢討，特別...

罷免開票結果／罷免全未通過 張麗善：民眾展現民主風範「執政黨應省思」

首波大罷免全數不通過，雲林縣長張麗善表示，感謝民眾投下明智的一票，展現民主風範，這次投票結果應該給執政黨很大省思，激情過...

罷免開票結果／雲林罷免丁學忠未通過 劉建國：公民守護民主非失敗

雲林縣罷免丁學忠失敗，甚至得票數未達過門檻，對此負責協助雲林罷團的立委兼雲林縣黨部主委劉建國感謝公民團體的付出，並強調公...

罷免開票結果／首輪大罷免未通過 鍾東錦：不應開始的選舉沒有贏家

首輪立委、市長大罷免今天辦理投開票，24名立委與新竹市長高虹安的罷免案全數被否決，苗栗縣長鍾東錦晚間有感而發，在臉書貼文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。