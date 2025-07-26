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藍委罷免0通過…罷團開票之夜氛圍悲觀 曹興誠：中共滲透遠超想像

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今為罷免投開票，目前未有藍委罷免案通過。本次罷免領銜人之一、聯電創辦人曹興誠今晚在罷團開票之夜表示，罷免結果不如預期，主要原因是中共滲透台灣的程度遠大於想像。圖／截自經濟民主連合頻道YT直播
今為罷免投開票，目前未有藍委罷免案通過。本次罷免領銜人之一、聯電創辦人曹興誠今晚在罷團開票之夜表示，罷免結果不如預期，主要原因是中共滲透台灣的程度遠大於想像。圖／截自經濟民主連合頻道YT直播

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今為罷免投開票，目前未有藍委罷免案通過。本次罷免領銜人之一、聯電創辦人曹興誠今晚在罷團開票之夜表示，罷免結果不如預期，主要原因是中共滲透台灣的程度遠大於想像。痛苦的人沒有悲觀的權利，承受痛苦打擊是台灣人的宿命，但不怕打擊，勇敢向上則是他們的使命。

罷免開票至今，尚未有藍委罷免案通過。罷團開票之夜現場瀰漫悲觀氛圍。

曹興誠說，這次罷免，結果不如預期，一個主要原因，是中共對台灣長期滲透、統戰、分化的程度，遠大於想像。另外一個原因，是他們在藍大於綠的選區攻堅，所以當投票率高的情況下，志工的力量拚不過藍營基本盤的動員。

曹興誠表示，其實他們這次將罷免以31比0的成績推進到二階，已經創造了令所有人震驚的奇蹟。值得他們欣慰的是，志工們在整個過程中，嚴格守法、守序，平和、理性，ㄧ直散發著愛國愛鄉的正面能量；給台灣社會帶來了溫暖和力量。相反的，他們的對手用盡了仇恨動員的手法，對他們誹謗、造謠、侮辱、威脅，甚至施加暴力和誣告，令人遺憾。

曹興誠指出，這次罷免雖然沒有成功，但他們已經向藍白立委送出了強烈的訊號。他們絕不同意藍白立委以毀滅程序正義的方式，以多數暴力通過粗糙的法律。這樣台灣的法治會被迅速摧毀，國家很快會陷入混亂。

曹興誠強調，他們的志工，這次罷免的動機，是維護天理和公道。天理，就是聯合國制定的世界人權憲章，即政府權力應該來自人民的授權，政府的職責是保障人民的生命財產自由不受侵犯。人權憲章也主張，主權在民，民族自決，因此台灣主權只屬於台灣人民，中共統一的圖謀，是對台灣的侵略。

曹興誠說，他們主張，任何政府公務人員，包括所有立委，其主要職責，就是維護上述的天理。不盡心盡力維護天理，就是違反公道，就沒有資格出任台灣的公職。維護天理公道，是我們做人的基本價值。這是他們應該終生努力的目標，沒有成敗可言。

曹興誠說，今天罷免未成，他們不必氣餒。只要堅持天理公道，他們做人，已經成功。痛苦的人沒有悲觀的權利，承受痛苦打擊是台灣人的宿命，但不怕打擊，勇敢向上則是他們的使命。

曹興誠表示，他們今天雖然暫時失敗了，但是他們的努力，讓他們顯得高貴堅強。他們相信，台灣因為有他們，總有一天，會擺脫中共這個不講天理，不顧公道政權的糾纏，讓台灣永遠成為自由之地，勇者之鄉。他們會持續維護台灣天理、公道，不會失敗，最後一定成功，大家加油。

罷免 中共 曹興誠

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